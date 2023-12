Legia Warszawa przygotowuje się do startu rundy wiosennej i gry na dwóch rontach. Zespół będzie chciał powalczyć w Lidze konferencji Europy oraz musi lepiej punktować w lidze. Zanim jednak wzmocnienia, konieczna są odejścia, o których mówi teraz Jacek Zieliński w rozmowie z "Legionisci.com".

IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ihor Charatin

Legia Warszawa rozpoczyna przygotowania do rundy wiosennej

Stołeczna ekipa szuka wzmocnić, ale i odchudza kadrę

O dwóch takich graczach mówi Jacek Zieliński

Odejdą?

Legia Warszawa ma za sobą całkiem udaną rundę jesienną. Zespół ze stolicy w zakończonej właśnie pierwszej odsłonie sezonu spisał się bardzo dobrze w meczach Ligi Konferencji Europy, a do tego przynajmniej przyzwoicie w Ekstraklasie, choć na zakończenie roku przegrał z Cracovią. Odpadł także z Pucharu Polski w meczu z Koroną Kielce. Ostatnie tygodnie pokazały, że zespół potrzebuje korekt w zimie. Konieczne do tego są jednak także odejścia z klubu, teraz o dwóch takich mów Jacek Zieliński.

– Oni mają prawo być nami, bo podpisali z Legią kontrakt. Nie mogę być wkurzony na nich, że nie chcą odejść. Dziwię się natomiast temu, bo nie grając kolejną rundę, nie poprawiają swojej pozycji, a przed nimi kilka lat gry i potencjalny pracodawca ich obserwuje. Mamy plany co do tych zawodników, ale nie chcę o tym mówić – najpierw z nimi porozmawiam. Ci piłkarze po prostu nie pasują nam do modelu gry, decydują tylko i wyłącznie kwestie sportowe – mówi dyr. sportowy Legii nt. Ihora Charatina i Lindsaya Rose w rozmowie z portalem “Legionisci.com”.

– Były wstępne zapytania o Chartina, Rosea i Baku. O Picha było bardzo poważne zapytanie z ekstraklasowego zespołu, ale nie zdecydował się – dodał.

