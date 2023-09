fot. PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin ma za sobą fatalny początek sezonu

Cztery ostatnie ligowe mecze to same porażki

Wojciech Lisowski wierzy, że Portowcy wrócą do gry

Portowcy zażegnają swoje problemy?

Pogoń Szczecin w minionym sezonie walczyła o podium Ekstraklasy, ostatecznie zajmując czwarte miejsce. Teraz miała włączyć się do rywalizacji o mistrzostwo Polski, lecz póki co bardzo zawodzi. Wypisała się już z gry w europejskich pucharach, a w lidze zanotowała cztery kolejne porażki.

Coraz więcej mówi się o zwolnieniu trenera Jensa Gustafssona. Jego projekt nie zmierza w odpowiednim kierunku, a drużyna prezentuje się coraz gorzej. Wiary nie traci natomiast Wojciech Lisowski. Defensor Portowców w rozmowie z “Przeglądem Sportowym” zaznacza, że jego zespół stać na walkę o krajowe trofeum.

– Uważam, że stać nas na walkę o tytuł mistrzowski. Zamierzamy nadal podążać do celu. Złapaliśmy lekką zadyszkę, ale chcemy jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. Kluczowa będzie dla nas przerwa na kadrę i to, co wydarzy się po niej, gdy wrócimy do gry.

– Nie ma co ukrywać, że znaleźliśmy się w niełatwym momencie. Znamy wartość zespołu i jesteśmy przekonani, że stać nas na zdecydowanie lepszą grę. Nie powiem nic odkrywczego, ale nie potrafimy zagrać na zero z tyłu, a zawodzi również nasza skuteczność — to nasze główne problemy. To proste, co mówię, ale musimy popracować nad tymi elementami – mówi.

