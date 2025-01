Szwarga ma potencjał, ale… Prezes Rakowa mówi o kluczowym problemie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga i Wojciech Cygan

Szwarga musi poprawić element komunikacji

Dawid Szwarga w lipcu 2023 roku z roli asystenta Marka Papszuna, stał się pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa. Był to bardzo burzliwy okres dla tego młodego szkoleniowca, a Medaliki ostatecznie zakończyły sezon PKO BP Ekstraklasy na siódmym miejscu. W rezultacie do klubu wrócił Papszun, a Szwarga ponownie stał się jego asystentem. Obecnie 34-latek jest już trenerem pierwszoligowej Arki Gdynia, gdzie ma za zadanie wprowadzić klub do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Wojciech Cygan w programie “Tetrycy” zabrał głos w sprawie Dawida Szwargi. Działacz Rakowa zwrócił uwagę, że szkoleniowiec ma problem z komunikacją. – Dużym problemem Dawida była komunikacja, co jest dla niego wyzwaniem i szansą na rozwój. W dużym stopniu te konferencje prasowe, w których używał języka nie do końca zrozumiałego nawet dla osób będących w futbolu mu nie pomagały. Myślę, że w tym wypadku prostszy przekaz jest bardziej wskazany. Uważam, że ma duże pole do optymalizacji w tym zakresie – przyznał Wojciech Cygan.

– Bardzo cenię Dawida Szwargę. Wielokrotnie o tym mówiłem. Uważam, że jest to bardzo inteligentny człowiek i bardzo obiecujący trener – dodał.

Arka Gdynia jest obecnie wiceliderem Betclic 1 Ligi. Gdynianie tracą pięć oczek do liderującej Bruk-Bet Termaliki, a także mają dwa oczka przewagi nad trzecią Miedzią Legnica. Są jednym z głównych faworytów do awansu do PKO Ekstraklasy.

