Cracovia planuje sporą przebudowę kadry w trakcie zimowego okienka

Pasy zamierzają rozstać się z kilkoma zawodnikami, którzy nie gwarantują jakości

Na liście transferowej znaleźli się Kacper Jodłowski oraz Patryk Zaucha

Cracovia przygotowuje się do zmian kadrowych

Cracovia ma za sobą rozczarowującą rundę jesienną, którą zakończyła tuż nad strefą spadkową. Klub, który ma aspiracje do gry w górnej połowie tabeli, najprawdopodobniej będzie musiał walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Zimą Pasy potrzebują jakościowych wzmocnień, co wiąże się także z nieuniknionymi rozstaniami. We wtorek klub poinformował, że na listę transferową trafiło dwóch zawodników.

Wypychani z Cracovii są 24-letni Kacper Jodłowski i 23-letni Patryk Zaucha. Obaj otrzymali wolną rękę i mogą poszukiwać nowych zespołów. Zarówno jeden, jak i drugi nie odgrywali istotnej roli w ekipie Jacka Zielińskiego, więc ich brak nie będzie widoczną stratą.

