fot. Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa po rozegraniu osiemnastu ligowych meczów ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw

Stołeczna ekipa w niedzielny spotkaniu z Cracovią wróciła na zwycięski szlak po remisie z ŁKS-em (1:1)

Szkoleniowiec Wojskowych zabrał głos po meczu nie tylko na temat samych zawodów, ale również wypowiedział się o losowaniu Ligi Konferencji Europy

Kosta Runjaić po spotkaniu Legia – Cracovia

Legia Warszawa aktualnie ma na swoim koncie 32 punkty. Do lidera rozgrywek stołeczny zespół traci dziewięć oczek. Wojskowi w tym roku mają do rozegrania jeszcze jedno starcie, gdy w środku tygodnia zmierzą się na wyjeździe z Cracovią.

– Dzisiejszy mecz zakończył bardzo intensywny, ale pełny sukcesów tydzień dla Legii. Byliśmy bardzo skoncentrowani i włożyliśmy wiele wysiłku w to spotkanie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego zasłużonego zwycięstwa. Zagraliśmy bardzo solidnie na tle dobrej drużyny. Cieszy zarówno zwycięstwo, jak i zaprezentowany poziom. Cracovia nie chciała przełożyć spotkania na przyszły rok. Nie do końca to rozumiem. Szkoda, że tak się stało, ale nie ma co narzekać. Jedziemy do Krakowa po to, aby zakończyć rok zwycięstwem – mówił Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

Dzisiaj odbędzie się losowanie par fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Na ten temat też głos zabrał szkoleniowiec. – Nie myślę o tym, na kogo chciałbym trafić w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy UEFA. Wszystkie zespoły są na bardzo wysokim poziomie. Wydaje mi się, że z ich perspektywy może pojawić się myślenie: “Tylko nie Legia” – przekazał Niemiec.