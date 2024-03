IMAGO / Zuma Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia Warszawa w zakończonym okienku straciła dwóch bardzo ważnych piłkarzy

Chodzi o Bartosza Slisza oraz Ernesta Muciego

Dyrektor Jacek Zieliński tłumaczy brak wzmocnień za sprzedanych graczy

Ruchów pod publiczkę nie było

Legia Warszawa w zimowym okienku transferowym straciła dwóch bardzo ważnych, a wręcz kluczowych graczy dla jakości składu. Mowa o odejściu Bartosza Slisza do Atlanty United oraz Ernesta Muciego do Besiktasu. W sumie obaj piłkarze zostali sprzedani za prawie 14 milionów euro. Jednak w drużynie Kosty Runjaicia pozostała spora dziura, która daje o sobie znać w tej rundzie, gdzie Legia prezentuje się bardzo słabo. Na zarzuty o braku należytych wzmocnień postanowił zareagować Jacek Zieliński, dyrektor sportowy stołecznej ekipy.

– Wolę zmierzyć się z krytyką, niż robić ruchy pod publiczkę, bo wiem, że to generalnie bardzo szkodliwe dla klubu w kontekście przyszłości i rozwoju. To nie jest tak, że otrzymaliśmy 10 mln euro w jednym rzucie od Besiktasu. To są raty, korzystne dla nas – mówi Zieliński w rozmowie z mediami klubowymi cytowany przez “Legia.net”.

– Od początku tej rundy wyniki nie są takie, jakich byśmy oczekiwali. Wprawdzie nie przegraliśmy meczu, ale zdobyliśmy 5 punktów. Chcemy tę sytuację po prostu poprawić. Trzeba ciężko pracować i wyciągać wnioski – dodał.

