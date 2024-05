Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław czeka na decyzję Exposito

Erik Exposito jest nie kwestionowanym liderem Śląska Wrocław. Gdyby nie jego bramki, to ekipa z Dolnego Śląska nie wywalczyłaby wicemistrzostwa Polski. Napastnik stał się pierwszym zawodnikiem tego klubu, który sięgnął po koronę króla strzelców PKO Ekstraklasy.

Jednak jego przyszłość pozostaje duża zagadką. Kontrakt Exposito wygasa po sezonie wciąż nie ma pewności, co dalej. Śląsk Wrocław chciałby go zatrzymać na kolejny sezon, ale zdaje sobie sprawę, że gwiazdor ma także oferty z innych klubów. Wrocławianie z kolei nie będą w stanie przebić pewnego pułapu finansowego. Zawodnik jak dotąd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Teraz na temat przyszłości Exposito w Śląsku Wrocław głos zabrał prezes WKS-u Patryk Załęczny, który w rozmowie z “TVP Sport” wyraził nadzieję, że gracz pozostanie na Dolnym Śląsku, ale jednocześnie zaznaczył, że obecnie niczego nie można być pewnym.

– Wiadomo, że pewnego pułapu płacowego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Nawet, jeślibyśmy bardzo chcieli. Jeżeli Erik dostanie dużo wyższą ofertę, to nie będziemy w stanie go zatrzymać. Po cichu liczymy, że to wszystko, co stało się w ten weekend, czyli oglądanie meczu na Rynku, przywitanie piłkarzy przy Oporowskiej, skandowanie nazwiska Erika jako kapitana, wzbudzą w nim pozytywne emocje. Mamy nadzieję, że zejdzie z oczekiwań finansowych. Chcielibyśmy, żeby został we Wrocławiu, ale nie jest to takie proste – powiedział Patryk Załęczny dla “TVP Sport”.

