Co przesądziło o zwolnieniu Runjaicia z Legii? Nie tylko słabe wyniki

PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Runjaić nie jest już trenerem Legii Warszawa

Włodarczyk informuje o powodach zwolnienia

Okazuje się, że nie tylko wyniki mogły mieć na to wpływ

Runjaić został zwolniony z Legii Warszawa

We wtorek Kosta Runjaić przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera Legii Warszawa. Jego następcę poznamy w środę, 10 kwietnia, na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Jak podaje Tomasz Włodarczyk schedę po niemieckim szkoleniowcu przejmie Goncalo Feio.

Wydawać by się mogło, że głównym lub jednym z ważniejszych powodów zrezygnowania z Kosty Runjaicia były słabe wyniki Legii Warszawa. Drużyna, która co sezon chce walczyć o mistrzostwo obecnie jest dopiero piąta w tabeli i do pierwszej Jagiellonii traci siedem punktów.

Okazuje się jednak, że wpływ mogły mieć także słowa trenera podczas niedawnego wywiadu. – Nie wiem, czy tylko wyniki zdecydowały o zwolnieniu Kosty Runjaicia. Mam sygnały, że wywiad Niemca w Lidze+ Extra po meczu z Jagiellonią również mógł mieć wpływ na tę decyzję. Wydaje mi się, że Runjaić w tej rozmowie dość mocno sygnalizował osłabienie drużyny, zrzucając nieco odpowiedzialność ze swoich barków – przyznał Tomasz Włodarczyk w jednym z programów Meczyki.pl w serwisie YouTube.