fot. Pressfocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Exposito odejdzie ze Śląska? Szanse na nowy kontrakt niewielkie

Śląsk Wrocław zakończył ligowe rozgrywki na drugim miejscu w tabeli. Do ostatniej kolejki walczył o mistrzostwo Polski, które finalnie przegrał z Jagiellonią Białystok. Najjaśniejszą postacią w ekipie Jacka Magiery z pewnością był Erik Exposito, który ustrzelił 19 bramek i sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy. Hiszpan zaliczył swój najlepszy sezon w karierze, jeśli chodzi o indywidualne statystyki. Zbiegło się to w czasie z jego wygasającą umową, stąd duże zainteresowanie usługami 27-letniego snajpera.

Śląsk oczywiście chciałby zatrzymać go na dłużej, lecz nie ma zbyt wielu argumentów w starciach z bogatszymi klubami. Exposito znajduje się na listach życzeń ekip z Polski, jak i zagranicy. Dość poważnie interesują się nim chociażby Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Wydaje się jednak, że Hiszpan wyjedzie latem z Ekstraklasy.

Dyrektor sportowy Śląska David Balda uważa, że wicemistrzowie Polski mają niewielkie szanse na zatrzymanie gwiazdora, który może liczyć na dużą podwyżkę za granicą. Wrocławianie chcieliby też uniknąć sytuacji, w której stworzyliby komin płacowy, co poskutkowałoby konfliktem wewnątrz szatni.

– Jakaś szansa jest, ale nie będę oszukiwał kibiców. Najpierw muszę się zastanowić dwa razy, czy stać mnie na zaproponowanie mu większych zarobków. Poza tym robiąc to, mogę spodziewać się rewolucji i licznych informacji z szatni, że inni też chcą podwyżki. Można w ten sposób zrobić sobie bałagan, a tu trzeba rozsądku. Zresztą uważam, że moja najwyższa oferta będzie nadal trzy razy mniejsza niż to, co Erik może otrzymać za granicą. Oczywiście jest jeszcze kwestia ogromnego zaufania ze strony trenera Magiery, kochających go kibiców i szacunku w klubie. Więc to nie jest tak, że w tej grze chodzi tylko o pieniądze. Owszem, zaproponuję mu nasze maksimum, ale też nie mogę wariować. Klubu na to nie stać – otwarcie przyznaje Balda.