Cios dla Rakowa. Pomocnik po operacji, czeka go długa przerwa

fot. PressFocus Na zdjęciu: Giannis Papanikolaou

Raków Częstochowa traci kolejnego ważnego zawodnika

Giannis Papanikolaou przeszedł zabieg barku i czeka go czteromiesięczna pauza

W sezonie 2023/2024 Grek zagrał w osiemnastu spotkaniach Medalików

Los nie oszczędza Rakowa

Raków Częstochowa od początku sezonu ma problemy kadrowe, związane z kontuzjami istotnych piłkarzy. Latem poważnych problemów zdrowotnych nabawił się Ivi Lopez, a w kolejnych tygodniach z gry wypadali między innymi Stratos Svarnas, Zoran Arsenić czy Jean Carlos. Mistrzowie Polski poinformowali we wtorkowy wieczór, że przez najbliższe cztery miesiące nie zobaczymy na boisku Giannisa Papanikolaou.

Grecki pomocnik przeszedł planowany zabieg barku, po którym czeka go długa rehabilitacja. To kolejny cios dla Rakowa, bowiem 24-latek to jedna z najważniejszych postaci środka pola.

Po raz ostatni Papanikolaou zagrał 22 października. Później pauzował w kilku kolejnych meczach. Na jego powrót do gry trzeba będzie trochę poczekać.

Giannis Papanikolaou pomyślnie przeszedł planowany zabieg barku. Przerwa w grze naszego pomocnika potrwa około 4 miesiące.



Jesteśmy z Tobą, "Papa"! ❤️💙 pic.twitter.com/VzdUgeII9u — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) November 14, 2023

