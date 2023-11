Śląsk walczy o swoją największą gwiazdę. Raków znów obejdzie się smakiem?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito jest liderem klasyfikacji strzelców Ekstraklasy

Śląsk Wrocław pragnie zatrzymać swoją największą gwiazdę

Hiszpan otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu

Exposito zostanie we Wrocławiu?

Śląsk Wrocław jest sensacyjnym liderem Ekstraklasy. Wyniki ekipy Jacka Magiery w pewnym stopniu uzależniła znakomita forma Erika Exposito, który w piętnastu ligowych meczach zgromadził statystyki w postaci dwunastu trafień i trzech asyst. Hiszpan wyrósł na największą gwiazdę biegającą po polskich boiskach i faworyta do zdobycia korony króla strzelców.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że napastnik opuści szeregi Śląska. Latem był blisko zagranicznej przeprowadzki, a w międzyczasie sugerowano, że pragnie dołączyć do Rakowa Częstochowa. Żadna z tych informacji się nie sprawdziła, w efekcie czego pozostał we Wrocławiu i jest niesamowitą wartością dla drużyny.

Raków nieustannie czai się na 27-latka. Mając na uwadze, że jego kontrakt wygasa w czerwcu 2024 roku, Śląsk nie może być pewny zatrzymania swojej gwiazdy. “WP Sportowe Fakty” donosi, że wrocławianie nie próżnują, bowiem złożyli już oficjalną propozycję nowej umowy. Szczegóły nie są znane, natomiast Exposito mógłby liczyć na najwyższe zarobki w historii dwukrotnego mistrza Polski.

