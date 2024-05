Były piłkarz Lecha obejmie rezerwy Kolejorza

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Wojtkowiak trenerem rezerw Lecha Poznań

Zmiana na stanowisku trenera drugiej drużyny Lecha Poznań była spodziewana już od kilku miesięcy, bowiem przed rozpoczęciem rundy wiosennej było wiadomo, że z zespołem miał pożegnać się Artur Węska, który prowadził tę ekipę przez ostatnie 3,5 roku, a pod jego wodzą zespół rozegrał 126 spotkań. Szkoleniowiec poczynił spore postępy i po wspólnych rozmowach stwierdzono, że to dobry moment, aby podjął się nowego wyzwania.

Sobotni pojedynek rezerw Lecha Poznań z Polonią Bytom był zatem ostatnim dla Artura Węski. W kolejnym sezonie stery w drużynie przejmie Grzegorz Wojtkowiak, który poprowadzi drużynę w III lidze. Obecny sezon był nieudany dla rezerw Kolejorza, ponieważ zakończył się spadkiem.

Grzegorz Wojtkowiak po zakończeniu kariery piłkarskiej poświęcił się szkoleniu młodzieży. W klubie z Bułgarskiej pracuje od 2021 roku. W tym czasie był drugim trenerem juniorów starszych oraz samodzielnie prowadził zespół do lat 17. Natomiast zimą zasilił sztab szkoleniowy pierwszego zespołu Kolejorza jako asystent Mariusza Rumaka.

– Zdążyłem już poznać drużynę rezerw jako zawodnik. Następnie pracowałem w młodzieżowych zespołach i przy Bułgarskiej. Liczę, że to pomoże efektywnie rozwijać mi chłopaków, bo to pozostaje celem nadrzędnym tej drużyny. Będziemy również dążyć do tego, by stworzyć zespół grający fajny futbol, budujący się na zwycięstwach – mówił Grzegorz Wojtkowiak cytowany przez oficjalny serwis Lecha Poznań.

