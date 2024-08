Artur Jędrzejczyk broni Feio. “Drużyna jest z trenerem”

Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Artur Jedrzejczyk

Jędrzejczyk broni Goncalo Feio

W ostatnim czasie o Legii Warszawa głośno jest z wielu powodów. Z jednej strony ciekawe i duże transfery, z drugiej walka o fazę grupową Ligi Konferencji Europy, a z trzeciej skandaliczne zachowanie Goncalo Feio po meczu z Broendby. Przypomnijmy, Portugalczyk tuż po ostatnim gwizdku sędziego pokazał w kierunku kibiców gości tzw. gest Kozakiewicza oraz środkowe palce. Później na konferencji prasowej tłumaczył się w absurdalny sposób, że bronił dobrego imienia Legii. Jednak UEFA była innego zdania i postanowiła ukarać nazbyt ekspresyjnego szkoleniowca.

Z kolei kilka dni temu Wojciech Kowalczyk na antenie “Weszło” powiedział, że po wykonaniu kilku telefon słyszy, że piłkarze Legii są przez Feio zastraszani i obrażani i ten traci szatnię. Informacje te szybko zdementował rzecznik prasowy Wojskowych, ale do tego momentu nikt z wewnątrz drużyny do sprawy nie chciał się odnosić. Teraz zrobił to Artur Jędrzejczyk. Legenda stołecznej ekipy podczas konferencji prasowej przed meczem z Dritą stanął w obronie Portugalczyka.

Kapitan Artur Jędrzejczyk w imieniu drużyny 🗣️



Cała wypowiedź ➡️ https://t.co/AkEpjmriHI pic.twitter.com/2JWyMs98Vm — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 21, 2024

– Drużyna jest z trenerem. Mamy świetną atmosferę, bardzo dobre wyniki. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, pokonaliśmy Broendby, jesteśmy blisko Europy. Mamy fajny moment i nie psujmy tego. Tym chciałbym zakończyć. – powiedział popularny “Jędza” cytowany przez oficjalną stronę klubu.

