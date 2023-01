fot. PressFocus Na zdjęciu: Alan Czerwiński

Lech Poznań poinformował o przedłużeniu kontraktu z Alanem Czerwińskim. Na mocy nowej umowy obrońca zostanie w zespole do połowy 2025 roku.

Alan Czerwiński trafił do Lecha Poznań w 2020 roku jako wyróżniający się prawy obrońca w Ekstraklasie. W zespole Kolejorza zgromadził łącznie 67 występów, a jego dobra postawa z obecnego sezonu zaowocowała podpisaniem nowego kontraktu.

Wcześniejsza umowa 29-latka wygasała za kilka miesięcy. We wtorek Lech Poznań zakomunikował, że Czerwiński pozostanie w klubie przynajmniej do połowy 2025 roku. Istnieje również zapis o przedłużeniu współpracy o kolejne dwanaście miesięcy.

– Teraz przedłużyliśmy o kolejne dwa lata, czyli do końca czerwca 2025. Mamy też opcję dalszej współpracy o kolejne 12 miesięcy. Alan to doświadczony Polak, który wielokrotnie na boisku udowodnił, że jest pełnowartościowym zawodnikiem Lecha. Gra na prawej obronie, ale może również występować na wielu innych pozycjach na boisku. Jest to kolejny piłkarz, z którym przedłużamy umowę. Pokazuje jednak w ten sposób stabilizację naszej kadry, a to jest coś, na czym nam szczególnie zależy – mówi Tomasz Rząsa.

W trwającej kampanii Czerwiński skorzystał na problemach kadrowych w defensywie. John van den Brom wystawiał go zarówno na środku obrony, jak i na obu bokach. Łącznie rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając przy tym bramkę oraz zaliczając asystę.

