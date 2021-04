W sobotę poznaliśmy kolejną drużynę, która z zaplecza Pemier League wywalczyła bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Tymczasem trzeba jeszcze pamiętać o barażach, w których znajdzie się Michał Helik ze swoim Barnsley.

Wielkie marki wracają do Premier League

Norwich City zapewniło sobie awans do Premier League już kilka tygodni temu. Kanarki w dotychczasowych 44 spotkaniach zdobyły 93 punkty. W sobotnie popołudnie również Watford przypieczętował swój powrót do elity. Jak dotąd, Szerszenie wywalczyły 88 oczek, co daje im drugą lokatę w tabeli Championship.

Kolejny Polak w Premier League?

W tegorocznych barażach Brentford, które zajmuje trzecią pozycję zagra z Bournemouth. Natomiast Swansea City powalczy z Barnsley. Michał Helik w szeregach The Barn rozegrał 41 meczy. Pomimo, że 25-latek jest środkowym obrońcą na swoim koncie ma pięć goli, a także dwie asysty.