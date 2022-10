PressFocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Krystian Bielik gra w Birmingham City na poziomie Championship. Niewykluczone jednak, że Polak zimą wróci do będącego w League One Derby County.

Krystian Bielik wyleczył kontuzję i gra regularnie w Championship

Polak po mundialu może jednak występować na poziomie League One

Niewykluczone, że pomocnika wezwie Derby County

Bielik nie chce opuszczać Championship

Po wrześniowych meczach reprezentacji Polski jednym z wygranych zgrupowania można było nazwać Krystiana Bielika. Kibice domagają się 24-latka w składzie, choć zabrakło go ostatnio w kadrze. Traktują bowiem pomocnika jako niezbędne ogniwo w drużynie Czesława Michniewicza. Selekcjoner apelował do Bielika, aby ten opuścił Derby County, ponieważ League One to za niski poziom. Polak trafił zatem na wypożyczenie do Birmingham City z Championship, gdzie na razie rozegrał pięć meczów. Jak się okazuje, 24-latek może zimą wrócić do swojego klubu.

– Jest szansa, że Derby zimą może mnie ściągnąć z powrotem do klubu. Pewnie będzie chciało, będzie się starało Derby mnie sprowadzić, jeżeli będzie szansa na awans do Championship. Dla swojego rozwoju, ja chciałbym grać w Championship. Nie chciałbym grać niżej. Ja o tym otwarcie mówiłem. Chciałbym się przygotować na dobrym poziomie do mistrzostw świata – powiedział Bielik, który dodał, że kluczowe zdaniem będzie mieć Derby.

– Derby to jest mój klub. Jestem wdzięczny jaką pracę wykonaliśmy. Miałem świetny czas w Derby, ale nie do końca, bo miałem dwie ciężkie kontuzje. Jeżeli Derby zadzwoni, że -Krystian, my musimy ciebie ściągnąć, bo jesteś za ważnym zawodnikiem, zobacz jaką mamy sytuację-to oni będą decydować – rzekł polski pomocnik. Derby aktualnie traci trzy punkty do strefy barażowej w League One.

Czytaj także: Piłkarz ma prawo prowokować