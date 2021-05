Źródło: The Telegraph

Saga transferowa z udziałem Jadona Sancho trwa już od dłuższego czasu. Anglik jest obserwowany przez czołowe kluby na świecie. The Telegraph sądzi, że do gry o jego transfer wchodzi Bayern Monachium.

Sancho na liście życzeń gigantów

Latem 2020 roku wydawało się, że saga transferowa z udziałem Jadona Sancho zakończy się. Anglik miał wrócić do Manchesteru, ale nie City, gdzie grał w młodzieżowych drużynach. Zawodnikiem Borussii Dortmund bardzo zainteresowany był Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer widział w nim czołowego zawodnika zespołu, a fani piłkarza, który pomoże odzyskać tytuł mistrza Anglii. Przenosiny na Old Trafford finalnie zakończyły się fiaskiem. Niemiecki klub żądał zbyt dużej sumy pieniędzy, a Sancho nie chciał wymuszać zmiany klubu na siłę.

21-latek finalnie pozostał w Dortmundzie. Początek sezonu 2020/2021 w jego wykonaniu nie należał do najlepszych. Sancho był cieniem gracza, którego formą i umiejętnościami zachwycali się wcześniej kibice. Wraz z upływem czasu Anglik znów zachwycał i strzelał gole. Jego dyspozycja pomogła również BVB, która walczy o udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie drużyna Edina Terzicia zajmuje czwartą lokatę, chociaż wyprzedza Eintracht jedynie o punkt. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Licząc wszystkie rozgrywki, Sancho rozegrał w bieżącej kampanii 35 meczów. Strzelił dla Borussii 14 goli i zanotował 18 asyst.

Bayern uprzedzi Manchester United?

– Już w zeszłym roku mieliśmy dżentelmeńską umowę z Sancho. Są pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby Jadon mógł opuścić klub. Czas i kwota były i nadal są decydującymi parametrami – tak jakiś czas temu wypowiedział się dyrektor sportowy BVB Michael Zorc w rozmowie ze Sport 1. Władze klubu z Dortmundu obniżyły ponoć swoje oczekiwania finansowe do 100 milionów euro, więc może tym razem Manchester United sprowadzi 21-latka na Old Trafford.

Czerwone Diabły mają jednak konkurentów, ponieważ zdaniem The Telegraph do walki o Sancho włączył się Bayern Monachium. Przykładem transferu z Dortmundu do Bawarii jest Robert Lewandowski. Tą ścieżką podążyli również Mats Hummels, czy Mario Goetze, więc taki ruch w przypadku Sancho nie jest wykluczony. Rywalami Anglika o miejsce w składzie w Bayernie byliby: Kingsley Coman, Serge Gnabry, czy Leroy Sane.

Zanim nastąpią negocjacje transferowe, Sancho pomoże BVB w niedzielnym meczu na wyjeździe z Mainz.