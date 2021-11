PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi i Robert Lewandowski

W poniedziałek podczas uroczystej gali w Paryżu poznamy zdobywcę Złotej Piłki za 2021 rok. Wyborom najlepszego piłkarza na świecie zawsze towarzyszą duże emocje i różnego rodzaju kontrowersje. Nie inaczej jest w tym roku, w którym głównymi kandydatami do wygrania plebiscytu France Football są Robert Lewandowski i Lionel Messi.

Plebiscyt Złotej Piłki zostanie rozstrzygnięty po rocznej przerwie. Jego organizatorzy roku temu zrezygnowali z przyznania nagrody, argumentując swoją decyzję pandemią koronawirusa, która na wiele miesięcy przerwała rywalizację na piłkarskich boiskach. Ich zdaniem nie pozwalało to na sprawiedliwe wyłonienie najlepszego piłkarza na świecie.

Żal do organizatorów Złotej Piłki mógł mieć przede wszystkim Robert Lewandowski, który po bardzo udanym roku był głównym faworytem do sięgnięcia po nagrodę. Ostatecznie Polakowi na “pocieszenie” pozostało wyróżnienie od Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA), która podążyła inną drogą i z korzyścią dla Polaka postanowiła przyznać nagrodę dla najlepszego zawodnika naszego globu.

Ubiegłoroczna decyzja France Football wzbudziła wiele kontrowersji. Są one jednak nieodłącznym elementem tego plebiscytu od wielu lat.

Złota Piłka 2021 – kontrowersje

Nazwisko zdobywcy Złotej Piłki za 2021 roku ogłoszone zostanie w najbliższy poniedziałek. Nagroda zwycięzcy zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Theatre du Chatelet w Paryżu. Do kogo trafi? Mimo wielu przecieków, pozostaje to wielką zagadką.

Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja rozstrzygnie się pomiędzy dwoma zawodnikami –Robertem Lewandowskim, który ma za sobą kolejny wspaniały rok i Lionelem Messim, który święcił sukcesy przede wszystkim z reprezentacją Argentyny. Jeden i drugi ma wielu swoich zwolenników. Nie będzie więc żadnego zaskoczenia, jeżeli osiągną zbliżone do siebie wyniki.

Wokół wyborów najlepszego piłkarza na świecie w tym roku również nie obeszło się bez kontrowersji. Triumfator Złotej Piłki zostanie wyłoniony na podstawie głosów dziennikarzy z całego świata. Czas na ich przesłanie mieli do 24 października. W ostatnich dniach w programie “L’Equipe du soir” poinformowano, że czterech lub pięciu dziennikarzy miało tuż przed ostatecznym terminem zmienić swojej głosy.

Informacje te na łamach serwisu sportowefakty.wp.pl skomentował redaktor naczelny France Football Pascal Ferre. Potwierdził, że głosujący mieli możliwość dokonania zmian w swoich głosów, ale w tym roku uczyniła to tylko jedna osoba. – Rzeczywiście, zezwoliliśmy na to i przyjęliśmy powtórne zgłoszenie. Nie miało to jednak wpływu na wyniki. To jeden przypadek na 170 głosujących dziennikarzy – powiedział Ferre.

Jak już wspomnieliśmy głosowanie zostało zakończone 24 października. Już trzy dni później w internecie pojawił się pierwszy przeciek dotyczący wyników. Zdjęcie wydruku opatrzonego adnotacją “France Football 25.10.2021” wskazywało, że nagroda powędruje w ręce Roberta Lewandowskiego. Na kolejnych miejscach uplasować mieli się Lionel Messi i Karim Benzema.

🚨🚨BREAKING: leaked photo from France football shows that Lewandowski wins the Ballon d'Or, let's see this is true or not. pic.twitter.com/7HctnCPd3t — CFC_OPTASEUN 🦅🦅 (@Cfc_optaseun) October 27, 2021

W poprzednich latach, przed ostatecznym ogłoszeniem wyniku wielokrotnie pojawiały się podobne przecieki. Czasami okazały się trafione, a innym razem nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Nie inaczej jest w 2021 roku. Organizatorzy plebiscytu zapewniają jednak, że bardzo dbają o poufność i wcześniejsze wypłynięcie wyników jest praktycznie niemożliwe.

– Jedyną osobą na świecie, która kontroluje spływające głosy, jest specjalnie oddelegowany do tego dziennikarz „France Football”. Zajmuje się tylko tym. Gdy przychodzi do rozliczenia wszystkich głosów, z czasem dołączają do niego dwóch-trzech ludzi, którzy przeliczają punkty, sprawdzają, czy nie doszło do pomyłki. Bardzo dbamy o to, by grono było w stu procentach zaufane – mówił w rozmowie z Goal.pl szef plebiscytu Nicolas Mannisier.

– Później, na ostatnim etapie przed galą, wtajemniczeni zostają dziennikarze i fotoreporterzy, którzy udają się do zwycięzców, by przeprowadzić z nimi wywiady oraz zrobić specjalną sesję zdjęciową. Ja osobiście nawet na tym etapie nie wiem, czy lecą do Manchesteru, Monachium, Paryża czy Londynu – dodał.

W ostatnich dniach pojawiły się zupełnie sprzeczne do październikowego przecieku doniesienia. Portugalska telewizja RTP, a także hiszpański dziennikarz Sergio Gonzalez informowali, że nagroda trafi do Lionela Messiego.

Sergio Gonzalez, dziennikarz blisko Leo Messiego: "Leo Messi został poinformowany, że jest zdobywcą Złotej Piłki France Football. Dziś rano niektóre źródła mi to potwierdziły. Lewandowski będzie na drugim miejscu." #BallonDor pic.twitter.com/g9L0XeBFd9 — BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 22, 2021

Im bliżej rozstrzygnięcia plebiscytu, tym więcej możemy się spodziewać podobnych doniesień. Ostateczną odpowiedź na pytanie, kto zdobędzie Złotą Piłkę poznamy w poniedziałkowy wieczór.

Złota Piłka – nominowani

Listę nominowanych zawodników do Złotej Piłki poznaliśmy 8 października. Znalazło się na niej 30 nazwisk:

Cesar Azpilicueta (Hiszpania, Chelsea)

Nicolo Barella (Włochy, Roma)

Karim Benzema (Francja, Real Madryt)

Leonardo Bonucci (Włochy, Juventus)

Kevin De Bruyne (Anglia, Manchester City)

Giorgio Chiellini (Włochy, Juventus)

Ruben Dias (Portugalia, Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG)

Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United)

Phil Foden (Anglia, Manchester City)

Erling Haaland (Norwegia, Borussia Dortmund)

Jorginho (Włochy, Chelsea)

Harry Kane (Anglia, Tottenham)

N’Golo Kante (Francja, Chelsea)

Simon Kjaer (Dania, Milan)

Cristiano Ronaldo (Portugalia, Manchester United)

Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium)

Romelu Lukaku (Belgia, Chelsea)

Riyad Mahrez (Maroko, Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan)

Kylian Mbappe (Francja, PSG)

Lionel Messi (Argentyna, PSG)

Luka Modrić (Chorwacja Real Madryt)

Gerard Moreno (Hiszpania, Villarreal)

Mason Mount (Anglia, Chelsea)

Neymar (Francja, PSG)

Pedri (Hiszpania, FC Barcelona)

Mohamed Salah (Anglia, Liverpool)

Raheem Sterling (Anglia, Manchester City)

Luis Suarez (Hiszpania, Atletico Madryt)

Złota Piłka 2021 – kiedy wyniki

Zwycięzcę plebiscytu Złotej Piłki za 2021 roku poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 29 listopada (poniedziałek) w Theatre du Chatelet w Paryżu. Gala podczas której poznamy wyniki rozpocznie się o godzinie 20:30.

Złota Piłka – kto głosuje

Wyboru najlepszego piłkarza na świecie w plebiscycie Złotej Piłki organizowanym przez France Football dokonują wybrani dziennikarze z całego świata. W 2021 roku czas na przesłanie swoich głosów do organizatorów mieli do 24 października.

Reprezentantem Polski w głosowaniu jest dziennikarz TVP Sport Maciej Iwański.

Złota Piłka 2021 – kursy bukmacherskie

Firmy bukmacherskie w swoich ofertach posiadają kursy na zdobywcę Złotej Piłki. Jednym z nich jest STS zakłady bukmacherskie. Według największego polskiego bukmachera faworytem do zdobycia nagrody jest obecnie Lionel Messi, na którego kurs wynosi 1.70. Na zwycięstwo Lewandowskiego można natomiast postawić po kursie 2.00.

