PressFocus Na zdjęciu: Union przegrywa

Wyniki 15. kolejki Bundesligi: Furth wreszcie doczekało się pierwszego zwycięstwa. Zespół Stefana Leitla pokonał Union Berlin 1:0. Eintracht Frankfurt rozstrzelał Bayer Leverkusen 5:2

Doczekali się

15 spotkań i 13 porażek. To bilans żenujący zespołu Greuther Furth. Kibice “koniczynek” aż do 12 grudnia musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Gospodarze pokonali skromnie Union Berlin 1:0. Zwycięskiego gola dla podopiecznych Stefana Leitla strzelił Havard Kallevik Nielsen. Norweg otrzymał piłkę w polu karnym i uderzył na bramkę Andreasa Luthe, który po rykoszecie piłki nie miał żadnych szans na skuteczną obronne.

Union szukał okazji by odrobić negatywny wynik co pokazują statystyki. Gracze Ursa Fischera częściej uderzali na bramkę rywali. Dłużej utrzymywali się przy piłce jednak ostatecznie nie wiele to dało. Strat odrobić się nie udało. Zespół stołecznych poniósł czwartą porażkę w tym sezonie. Greuther Furth mimo zwycięstwa pozostali na ostatnim miejscu tracąc do 17. miejsca sześć punktów.

Strzelanina we Frankfurcie

Goli nie brakowało w drugim niedzielnym meczu 15 kolejki Bundesligi. Eintracht Frankfurt rozgromił Bayer Leverkusne 5:2. Dla drużyny gospodarzy gole strzelało aż pięciu różnych strzelców. Byli to Tuta, Lindstrom, N’Dicka, Jakic i Sow. Dla Leverkusen dwa razy na listę strzelców wpisał się Patric Schick.

Gdyby ktoś wyłączył telewizor po 22 minutach mógłby być bardzo zaskoczony. Leverkusen prowadziło wówczas dwoma bramkami i wydawało się, że kontroluje przebieg spotkania. Jednak momentalnie po drugim golu Bayeru gospodarze wzięli się do roboty i w 7 minut odrobili straty.

Dla podopiecznych Gerardo była to czwarta porażka w sezonie. Eintracht wygrał po raz piąty i zajmuje dziewiątą pozycję w lidze, goście pozostają na podium.

Wyniki 15 kolejki Bundesligi

Greuther Furth-Union Berlin 1:0

Nielsen 56′

Eintracht Frnfurt-Bayer Leverkusen 5:2

Tuta 23′, Lindstrom 30′, N’Dicka 50′, Jakic 66′,Sow 76′ -Schick 5′, 22′