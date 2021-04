Werder chce zatrudnić trenera Borussii Dortmund

Edin Terzić został w grudniu tymczasowym trenerem Borussii Dortmund, ale odejdzie z tego klubu po zakończeniu sezonu. Chrapkę na zakontraktowanie go mają działacze Werderu Brema.

Terzić przejął stery w Dortmundzie w grudniu, gdy zwolniony został Lucien Favre. Doszedł wraz z powadzoną przez siebie drużyną do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jest też na etapie półfinałów w Pucharze Niemiec. Jeśli chodzi o Bundesligę, Borussia walczy nadal o miejsce w pierwszej czwórce tabeli. Aktualnie traci tylko punkt do znajdującego się na czwartym miejscu Eintrachtu Frankfurt.

Od lata drużynę z Dortmundu ma prowadzić Marco Rose. Edin Terzić już teraz otrzymuje oferty ze strony innych klubów. Poważnie zainteresowani pozyskaniem go są działacze Werderu Brema. Klub ten nie jest zadowolony ze współpracy z Florianem Kohfeldtem. Pod wodzą tego szkoleniowca zespół przegrał ostatnio siedem meczów z rzędu, przez co Werder zanotował spadek na 14. lokatę w tabeli. Obecnie od strefy spadkowej dzieli go tylko jeden punt.

Wolfsburg też szuka trenera

Werder to jednak nie jedyny klub, który myśli o pozyskaniu Terzcia. W mediach łączy się go także z trzecią siłą Bundesligi -Wolfsburgiem, który prawdopodobnie zagra w Lidze Mistrzów. Pomimo tak dobrych wyników trener Oliver Glasner ma odejść latem z klubu.