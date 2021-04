“To dla mnie coś wyjątkowego”. Nagelsmann o przenosinach do Bayernu

Julian Nagelsmann od przyszłego sezonu będzie trenerem Bayernu Monachium. We wtorek wszystkie zainteresowany strony oficjalnie potwierdziły osiągnięcie w tej sprawie porozumienia. 33-letni szkoleniowiec, który pochodzi z okolic Monachium, przyznał, że możliwość poprowadzenia Bayernu to spełnienie jednego z jego marzeń.

Dwa lata Nagelsmanna w RB Lipsk

Nagelsmann od nowego sezonu na trenerskiej ławce Bayernu zastąpi Hansiego Flicka, który postanowił pożegnać się z klubem. Umowa utalentowanego szkoleniowca będzie obowiązywała do czerwca 2026 roku. 33-latek, który trenerską pracę rozpoczynał w TSG Hoffenheim, ostatnie dwa sezonu z sukcesami prowadził drużynę RB Lipsk. Teraz przyznaje, że przez ten okres bardzo związał się z tym klubem.

– Od mojego pierwszego meczu, w sierpniu 2019 roku przeciwko VfL Osnabryck, RB Lipsk ze wszystkim swoimi zawodnikami, personelem i całym regionem stał się szalenie bliski mojemu sercu. Wszyscy razem przeżywaliśmy wyjątkowe rzeczy – powiedział Nagelsmann, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Z ciężkim sercem opuszczam RB Lipsk. Mam tutaj możliwość trenowania wspaniałej drużynie, w klubie, w który oferuje najlepsze możliwe warunki do osiągnięcia sukcesu. Każdy z nas, łącznie ze sztabem otaczającym zespół i każdym pracownikiem, przyczynił się do tego, że wspólnie zapisaliśmy kolejne karty w historii RB Lipsk. Jestem z tego bardzo dumny – kontynuował. – Nasz awans do półfinału Ligi Mistrzów był z pewnością punktem kulminacyjnym naszej dotychczasowej współpracy, wspaniałym momentem, którego nigdy nie zapomnę. W obecnym sezonie jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby zanotować najlepszy sezon w historii występów RB Lipsk w Bundeslidze. Chcemy to osiągnąć z całych sił.

– Jest jeszcze za wcześnie, aby się żegnać i w inny sposób mówić o wspomnieniach, ponieważ mój pobyt w Lipsku jeszcze się nie zakończył. Moja misja zakończy się latem, a do tego czasu będę pracował na pełnych obrotach. Staliśmy się razem zgranym zespołem – dodał.

Praca w Bayernie spełnieniem marzeń

Naglesmann nie ukryje zadowolenia, że obu klubom udało się dojść do porozumienia i otrzyma szansę poprowadzenia bawarskiego giganta. – Lipsk jest dla mnie czymś wyjątkowym, ale jednak odejdę. Nigdy nie ukrywałem, że trenowanie Bayernu Monachium bardzo mi się podoba i że z chęcią podjąłbym się tej pracy, gdyby nadarzyła się taka, być może jedyna w życiu, okazja. Objęcie posady trenera w Bayernie jest dla mnie czymś wyjątkowym. Dlatego chciałbym podziękować Oliverowi Mintzlaffowi i wszystkim osobom odpowiedzialnym w RB Lipsk za wspólne znalezienie z Bayernem rozwiązania, które umożliwiło mi spełnienie tego marzenia – powiedział Nagelsmann.

Do końca sezonu Nagelsmann pozostanie trenerem RB Lipsk, z którym ma szansę zdobyć Puchar Niemiec. Prowadzona przez niego drużyna zajmuje również drugie miejsce w tabeli Bundesligi, ale ma już tylko matematyczne szanse na przeskoczenie liderującego Bayernu.

– Teraz w pełni koncentrujemy się na pozostałych trzech meczach w Bundeslidze i oczywiście na półfinale Pucharu Niemiec. Chcemy zakończyć ten sezon z możliwie największym sukcesem – dodał.