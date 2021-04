Oficjalnie: Bayern porozumiał się z nowym trenerem

Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że nowym trenerem pierwszej drużyny od 1 lipca tego roku zostanie Julian Nagelsmann. Tym samym wiadomo już, że Hansi Flick po zakończeniu sezonu rozstanie się z Bawarczykami.

Nowe rozdanie u niemieckich gigantów

Bayern Monachium doszedł do porozumienia z dotychczasowym szkoleniowiec, rozwiązując wcześniej obowiązujący kontrakt. Umowa Hansiego Flicka obowiązywała do końca czerwca 2023 roku, ale została skrócona do końca czerwca 2021 roku.

– Julian Nagelsmann jest przedstawicielem nowej generacji trenerów. Mimo młodego wieku ma już teraz imponującą karierę. Jesteśmy przekonani, że razem z Julianem Nagelsmannem będziemy budować klub na wielkich sukcesach ostatnich kilku lat – mówi prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer cytowany przez oficjalną stronę internetową.

– Chciałbym wyraźnie podziękować Hansiemu Flickowi w imieniu całego klubu. Przejął naszą drużynę w trudnej fazie w 2019 roku, a następnie zdobył sześć tytułów. Miejmy nadzieję, że wkrótce wywalczy siódme. To już na zawsze będzie w historii Bayernu. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłości – uzupełnił 66-latek.

Nowy trener Bayern tylko rok starszy od Lewego

Julian Nagelsmann pierwsze kroki w trenerskiej karierze zaczynał w Hoffenhem, gdzie pracował od lutego 2016 roku. Niemiec stał się jednocześnie najmłodszym trenerem w historii Bundesligi. Od 1 lipca został szkoleniowcem RB Lipsk, z którym w poprzedniej kampanii znalazł się w półfinale Ligi Mistrzów. W tym sezonie Die Roten Bullen pod batutą 33-latka są aktualnie wiceliderem Bundesligi.

