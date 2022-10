Bayer Leverkusen kontaktował się z Tuchelem

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

„Aptekarze” katastrofalnie rozpoczęli aktualny sezon Bundesligi, co zwiększa plotki o ewentualnym rozstaniu się z obecnym trenerem – Gerardo Seoane. Bayer Leverkusen podobno skontaktował się z Thomasem Tuchelem, ale 49-latek odmówił objęcia niemieckiego klubu.

Bayer znajduje się w strefie spadkowej Bundesligi

Gerardo Seoane zapewne niedługo zostanie zwolniony

Wymarzonym następcą władz „Aptekarzy” byłby Tuchel

Thomas Tuchel nie jest zainteresowany pracą w Leverkusen

Bayer Leverkusen w tej kampanii Bundesligi uzbierał zaledwie 5 punktów, co sprawia, że popularni „Die Apotheker” plasują się na przedostatnim miejscu w tabeli, niżej jest już tylko Bochum. Przypomnijmy, że przed sezonem Bayer, który dokonał kilku bardzo ciekawych transferów, był wymieniany w gronie kandydatów do walki o najwyższe cele.

Obecnie trenerem drużyny z Leverkusen jest Gerardo Seoane, ale wydaje się, że zwolnienie 43-letniego Szwajcara to tylko kwestia czasu. Włodarze Bayeru Leverkusen już szukają odpowiedniego kandydata, który mógłby wyciągnąć zespół z kryzysu. Prawdziwym hitem byłoby zatrudnienie przez „Aptekarzy” byłego trenera Chelsea – Thomasa Tuchela – z którym władze niemieckiego klubu nawet się skontaktowały, jednak 49-latek im odmówił, poinformował Patrick Berger.

#Werkself – Bayer-Boss Fernando Carro hat im #Dopa den Druck auf Gerardo Seoane erhöht. Über einen möglichen Trainer-Rauswurf sagte er: „Wir sind nicht unvorbereitet!“ Nach @SPORT1-Infos wurde Kontakt zu Thomas Tuchel aufgenommen, der Ex-Chelsea-Coach hat aber kein Interesse.⚫️🔴 — Patrick Berger (@berger_pj) October 3, 2022

Thomas Tuchel pozostaje bez zatrudnienia od 7 września, kiedy to niespodziewanie został zwolniony przez Chelsea. Miejsce Niemca na Stamford Bridge zajął ex-sternik Brighton & Hove Albion – Graham Potter. Jak widać, byłemu szkoleniowcowi m.in. Borussii Dortmund nie spieszy się z powrotem do zawodu, ponieważ propozycja Bayeru Leverkusen go nie przekonała.

„Die Apotheker” troszkę lepiej wyglądają w Lidze Mistrzów niż w Bundeslidze – po dwóch rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie trzy punkty. Dziś przed Bayerem Leverkusen starcie z Porto, które będzie bardzo ważne w kontekście ewentualnego wyjścia z grupy.