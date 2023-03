PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Do przerwy zobaczyliśmy tylko jednego gola. W 39. minucie bramkę strzałem z dystansu zdobył Matthijs de Ligt

Później jego wyczyn powtórzył Eric Maxim Choupo-Moting

Gospodarzy stać zaś było jedynie na trafienie honorowe. Ostatecznie Stuttgart przegrał 1:2

Bawarczycy skutecznie odpowiedzieli Borussii Dortmund

Stuttgart podejmował Bayern Monachium w ostatniej sobotniej potyczce 23. kolejki Bundesligi. Już w siódmej minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Choupo-Moting. Górą był bramkarz Stuttgartu. Nawet jednak gdyby napastnik mistrzów Niemiec trafił do siatki, to i tak ten gol nie byłby uznany z powodu spalonego.

Kilka minut potem na uderzenie zza pola karnego zdecydował się Joshua Kimmich. Skutecznie (chociaż z problemami) interweniował Fabian Bredlow.

Goście coraz mocniej naciskali. Niedługo potem Alphonso Davies wycofał piłkę do Leona Goretzki. Ten nie zastanawiając się od razu oddał strzał. Był on jednak zbyt słaby, aby Fabian Bredlow miał jakiekolwiek kłopoty. W 21. minucie bramkarz Stuttgartu poradził sobie z uderzeniem głową Goretzki.

Bawarczycy cały czas dążyli do zdobycia pierwszej bramki. Po pół godziny gry powinno być 1:0 dla nich, lecz z kilku metrów fatalnie spudłował Dayot Upamecano.

Potem do głosu doszli gospodarze. Najpierw Joshua Kimmich stracił piłkę, ale jego błąd naprawił Yann Sommer, który obronił strzał Silasa Katompy Mvumpy. Chwilę później Szwajcar źle wyszedł do centry z rożnego. Uratował go zaś de Ligt wybijając piłkę sprzed linii bramkowej.

Holender był także bohaterem jednej z kolejnych akcji. W 39. minucie de Ligt celnie przymierzył zza pola karnego i dał prowadzenie Bawarczykom.

Po godzinie gry było 2:0 dla mistrzów Niemiec. Thomas Mueller kapitalnie asystował w tempo, a gola zdobył Eric Maxim Choupo-Moting.

Wydawało się, że emocji już nie będzie, lecz Stuttgart nie zamierzał się poddawać. W końcówce celnie zacentrował Tiago Tomas, a głową trafił Juan Jose Perea.

Do ostatniego gwizdka sędziego nie padły już żadne bramki i Bawarczycy zwyciężyli 2:1. Dzięki temu znowu są na pierwszej lokacie w tabeli.

W następnej kolejce Stuttgart zmierzy się w delegacji z Eintrachtem Frankfurt. A Bawarczycy podejmą Augsburg. Oba mecze odbędą się 11 marca 2023 roku.

