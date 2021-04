Sensacja na RheinEnergieStadion! Koeln przerwało fatalną serię

RB Lipsk był stroną dominującą w wyjazdowym meczu z FC Koeln. Zespół Juliana Nagelsmanna raził jednak nieskutecznością i przegrał 1:2. Wobec tego wyniku Bayern Monachium potrzebuje już tylko pięciu punktów w pięciu meczach, aby świętować kolejne mistrzostwo Niemiec. Piłkarze z Kolonii dzięki środowemu zwycięstwu tracą ledwie punkt do lokaty dającej utrzymanie.

FC Koeln nie wygrało dziewięciu kolejnych meczów w Bundeslidze. Wobec tego znajdowało się w strefie spadkowej z czterema punktami straty do bezpiecznej strefy. Z kolei RB Lipsk nie miał większych szans na wygranie mistrzostwa Niemiec.

Szturm na bramkę Koeln

Lipsk od pierwszego gwizdka sędziego ruszył do zmasowanego ataku, aby jak najszybciej objąć prowadzenie i rozstrzygnąć losy meczu. Świetne okazje na gola mieli Emil Forsberg, czy Nordi Mukiele. Gościom brakował jednak precyzji. W pierwszej połowie oddali 13 strzałów, ale tylko dwa celne. Wobec tego nie dziwi fakt, że do przerwy było 0:0.

Zabójcza skuteczność

Worek z golami otworzył się chwilę po przerwie. Jannes-Kilian Horn zagrał do Jonasa Hectora, który trafił do siatki po uderzeniu piłki głową. Lipsk wyrównał stan meczu przed upływem godziny gry. Wówczas Amadou Haidara przymierzył kapitalnie obok prawego słupka. Nie minęła nawet minuta, a Koeln znów wygrywało Tym razem w roli asystenta wystąpił Ondrej Duda, który odegrał do Hectora. 30-latek strzelił w prawy róg bramki. Gospodarze zaimponowali skutecznością. Mieli dwa celne uderzenie i dwa gole. Lipsk nie zdołał odwrócić losów tej potyczki i sensacyjnie przegrał 1:2.