Sadio Mane w trakcie letniego okna transferowego zamienił Liverpool na Bayern Monachium. Z zawodnikiem wiązano duże nadzieje, ale na razie piłkarz nie spełnia pokładanych w nich nadziei. Opinią na temat zawodnika podzielił się dyrektor sportowy mistrzów Bundesligi.

Sadio Mane został sprowadzony latem do Bayernu Monachium, aby zapewnić spokój w ofensywnie Bawarczyków

Ostatnio kilka słów na temat piłkarza wyraził Hasan Salihamidzić

Dyrektor sportowy mistrzów Niemiec przekonywał, że Senegalczyk jeszcze przechodzi czas aklimatyzacji

Salihamidzić zachowuje spokój w sprawie Mane

Sadio Mane kosztował Bayern Monachium ponad 30 milionów euro. Zawodnik związał się z Bawarczykami umową do końca czerwca 2025 roku. Dyrektor sportowy monachijskiej ekipy uspokajał, że 30-latek potrzebuje jeszcze czasu na aklimatyzację.

– Sadio wciąż potrzebuje trochę czasu. Musi przyzwyczaić się do Bundesligi, ale zrobi to. Wiem, jak to jest dołączyć do nowej drużyny, w innym mieście, w innym kraju, z inną kulturą piłkarską. Sadio wciąż jest w trakcie aklimatyzacji. Wkrótce wszystko stanie się mu bardziej znajome – mówił Hasan Salihamidzić cytowany przez Sport Bild.

– Regularnie z nim rozmawiam, ale też daję mu wolność. Musi zorganizować się tak, aby czuł się komfortowo w Monachium. Sadio to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Pokaże bardzo dobrą grę i otrzymamy z tego wiele pozytywów – uzupełnił działacz Bawarczyków.

W trakcie trwającego sezonie Senegalczyk wystąpił w barwach Bayernu łącznie w 11 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich pięć bramek.

Monachijski team do ligowego grania wróci w piątek wieczorem. Bayern w roli gospodarza w spotkaniu ósmej kolejki ligi niemieckiej zmierzy się z Bayerem Leverkusen.

