Ruud van Nistelrooy może wrócić do pracy. Chce go niemiecki klub

Ruud van Nistelrooy jest rozważany przez Hamburg SV na stanowisko trenera - podaje dziennikarz Florian Plettenberg na portalu X. Niemieckiemu klubowi zależy na poprawie wyników, ponieważ chcieliby wrócić do Bundesligi.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruud Van Nistelrooy

Hamburg rozważa zatrudnienie Ruuda van Nistelrooya

Ruud van Nistelrooy, były napastnik Manchesteru United i Realu Madryt, a obecnie trener, może podjąć się nowego wyzwania. Holender jest wymieniany jako kandydat do objęcia Hamburgu SV. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich klubów. Niestety od kilku sezonów zmaga się z problemami i gra w drugiej lidze. Zespół marzy o powrocie do Bundesligi.

Van Nistelrooy tymczasowo przejął obowiązki szkoleniowca w Manchesterze United po odejściu Erika ten Haga. W trakcie krótkiego okresu, podczas którego poprowadził drużynę w czterech meczach, Holender zaprezentował ofensywny styl gry i nie przegrał żadnego spotkania. Choć klub ostatecznie przejął Ruben Amorim, Van Nistelrooy pokazał się z pozytywnej strony.

Działacze Hamburga wierzą, że Van Nistelrooy może być odpowiednią osobą do poprowadzenia projektu, który zakłada awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale również odbudowę prestiżu klubu.

Dla Van Nistelrooya byłby to istotny krok w karierze. Wielkie wyzwanie, ale i wyjątkowa okazja, aby udowodnić swoje umiejętności jako szkoleniowiec w klubie wymagającym natychmiastowych rezultatów. Doświadczenie zdobyte w Anglii i Holandii jako trener PSV Eindhoven mogłyby okazać się pomocne w procesie odbudowy niemieckiego zespołu.

Czytaj dalej: Bundesliga – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo