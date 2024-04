photo series./dpa/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Poręba

Łukasz Poręba zdobył swojego pierwszego gola w barwach HSV

Pomocnik gra w zespole od lata tego roku

Teraz trafił z dystansu w meczu z Kaiserslautern

Ważny gol

Łukasz Poręba opuścił naszą PKO Ekstraklasę już jakiś czas temu. Jednak jak do tej pory jego przygoda na zachodzie nie przebiega zbyt korzystnie. Środkowy pomocnik przez lata związany był z Zagłębiem Lubin, z którego zdecydował się wyjechać do RC Lens we Francji. Tam jednak rozegrał raptem 12 spotkań i szybko został wypożyczony do ekipy Hamburgera SV, który rywalizuje w 2. Bundeslidze.

GOOOOL ŁUKASZA PORĘBY DLA HSV!



Pierwsze trafienie Polaka dla niemieckiego klubu w 2 Bundeslidze. Niezwykle ważne trafienie 😍👀 pic.twitter.com/kadkbxxScx — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 6, 2024

Dotychczas w barwach tej ekipy rozegrał 13 spotkań i zaliczył jedną asystę. Jednak teraz trafił do siatki w debiutancki sposób. W meczu z Kaiserslautern pokonał bramkarza rywali po strzale zza pola karnego. 24-latek dał tym samym prowadzenie ekipie HSV w 61. minucie rywalizacji i zapewnił trzy punkty.

