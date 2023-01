fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Podsumowanie środowych meczów 17. kolejki Bundesligi. Trzy punkty zainkasowała Borussia Dortmund, która zwycięską bramkę z Mainz zdobyła w doliczonym czasie gry. Rafał Gikiewicz i Robert Gumny zachowali czyste konto i pomogli Augsburgowi w ograniu Borussii Moenchengladbach.

Ambicja piłkarzy BVB nagrodzona

Spotkanie Mainz z Borussią Dortmund od pierwszych chwil było bardzo intensywne. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 2. minucie, zaś w 4. minucie na tablicy wyników widniał remis 1-1. Na kolejne gole kibice musieli czekać aż do doliczonego czasu gry drugiej połowy. Po wrzutce z rzutu rożnego Sebastien Haller zgrał głową do Giovanniego Reyny, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki i zapewnił ekipie z Dortmundu komplet punktów.

Ogromne powody do radości mieli Rafał Gikiewicz oraz Robert Gumny, którzy zachowali czyste konto przeciwko Borussii Moenchengladbach. Ich Augsburg zdołał wyjść na prowadzenie w 82. minucie, co później okazało się jedynym trafieniem w całym spotkaniu. Udało się tym samym przełamać serię bez ligowego zwycięstwa, która trwała od 8. kolejki.

Zwycięską passę utrzymał natomiast Bayer Leverkusen, który zanotował piątą kolejną wygraną w Bundeslidze. Podopieczni Xabiego Alonso ograli tym razem Bochum, które w ogólnym rozrachunku było ekipą zdecydowanie gorszą. Gole dla Aptekarzy zdobywali Edmond Tapsoba oraz Adam Hlozek.

Wyniki środowych meczów 17. kolejki Bundesligi

Mainz – Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

2′ Lee Jae-Sung – 4′ Ryerson, 90+3′ Reyna

Bayer Leverkusen – Bochum 2:0 (1:0)

8′ Tapsoba, 53′ Hlozek

Augsburg – Borussia Moenchengladbach 1:0 (0:0)

82′ Berisha

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

47′ Ginter – 42′ Kolo Muani

Werder Brema – Union Berlin 1:2 (1:1)

13′ Pieper – 18′ Haberer, 46′ Behrens