Bundesliga: BVB z szansami na mistrzostwo, wysoka wygrana Lipska – podsumowanie 26. kolejki

PressFocus Na zdjęciu: RB Lipsk

Zakończyły się już wszystkie niedzielne spotkania 26. kolejki Bundesligi. Przekonujące zwycięstwo odniósł RB Lipsk, który pokonał Greuther Furth 6:1. Borussia Dortmund skromnie wygrała z Arminią Bielefeld 1:0 i wciąż ma szanse na mistrzostwo Niemiec. Trzy punkty w ligowej tabeli dopisały sobie jeszcze FC Koeln i Eintracht Frankfurt.

Wysokie zwycięstwo RB Lipsk

BVB skromnie ogrywa Arminie i zachowuje szanse na mistrzostwo

Fatalna kontuzja utalentowanego gracza Bayeru Leverkusen

Fatalna kontuzja młodego zawodnika Bayeru, zwycięstwa RB Lipsk i BVB

W pierwszym niedzielnym spotkaniu 26. kolejki Bundesligi Bayer Leverkusen musiał uznać wyższość FC Koeln. Ekipa z Bay Arena walcząca o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów nie dała rady niżej notowanemu rywalowi. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył 67. minucie Schindler. Ale to nie jedyny cios dla Bayeru w tym dniu. Jeszcze w pierwszej połowie plac gry opuścił Florian Wirtz. Utalentowany 18-latek zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie.

O 17:30 rozpoczęły się dwa kolejne spotkania. Borussia Dortmund skromnie pokonała Arminię Bielefeld 1:0. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 21. minucie Marius Wolf. To zwycięstwo daje nadzieję BVB na mistrzostwo kraju. Tydzień temu ekipa z Signal Iduna Park nie rozegrała spotkania z Mainz z powodu dużej ilości zakażeń Covid-19 w zespole rywala. W przypadku zwycięstwa w tym starciu będą tracić zaledwie cztery oczka do liderującego Bayernu Monachium.

Eintracht Frankfurt i Vfl Bochum to drużyny środka tabeli. Obie ekipy ani nie bronią się przed spadkiem, ani też nie mają szans na europejskie puchary, dlatego rywalizacja tych drużyn wzbudzała dziś najmniejsze zainteresowanie fanów Bundesligi. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy z Frankfurtu, choć do przerwy prowadzili goście. W 19. minucie spotkania wynik otworzył Polter. Po zmianie stron wyrównanie gospodarzom dał Masović, który w 46. minucie wpakował piłkę do własnej siatki. Sześć minut później zwycięskiego gola zdobył Kamada.

W ostatnim dzisiejszym meczu Greuther Furth podejmował RB Lipsk. Gospodarze to ostatni zespół Bundesligi, dlatego zdecydowanym faworytem tego spotkania była drużyna z Lipska, która walczy o awans do Ligi Mistrzów. Jednak dość nieoczekiwanie to piłkarze z Furth wyszli na prowadzenie. W 4. minucie wynik spotkania otworzył Leweling, ale kolejne minuty to już demonstracja siły zawodników RB Lipsk, który jeszcze do przerwy mogli cieszyć się z trzybramkowego prowadzenia. Bramki dla gości zdobywali Silva, Forsberg, Laimer i Henrichs. W drugiej połowie kolejne bramki dołożyli Simakan i Nkunku. Ostatecznie RB Lipsk cieszyło się z wysokiego zwycięstwa 6:1.

Wyniki 26. kolejki Bundesligi

Bayer Leverkusen – FC Koeln 0:1 (0:0)

Schindler (67′)

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Wolf (21′)

Eintracht Frankfurt – Vfl Bochum 2:1 (0:1)

Masović (46′ sam.), Kamada (52′) – Polter (19′)

Greuther Furth – RB Lipsk 6:1 (4:1)

Leweling (4′) – Silva (17′), Forsberg (32′), Laimer (35′), Henrichs (45′), Simakan (59′), Nkunku (69′)