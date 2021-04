Długa przerwa w grze może czekać utalentowanego polskiego napastnika Bartosza Białka. 19-letni zawodnik VfL Wolfsburg podczas środowego treningu nabawił się poważnie wyglądającej kontuzji kolana – poinformował serwis sportbuzzer.de.

Pechowy trening dla Białka

Białek doznał urazu na początku porannego treningu drużyny. Zaledwie kilka minut po jego rozpoczęciu skręcając lewe kolana padł na murawę krzycząc z bólu. Reakcja jego klubowych kolegów, którzy momentalnie doskoczyli do utalentowanego Polaka może wskazywać, że kontuzja wyglądała na bardzo poważną. Białek w asyście sztabu medycznego zespołu został odwieziony do szatni wózkiem golfowym, który służy do przewozy napojów i akcesoriów treningowych.

Wolfsburg na razie nie wydał w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu. Takiego zapewne można spodziewać się po skompletowaniu wyników wszystkich badań. Pierwsze informacje napływające z Niemiec nie są jednak optymistyczne i Białka może czekać dłuższy rozbrat z piłką.

19-latek do Wolfsburga trafił latem ubiegłego roku za pięć milionów euro z Zagłębia Lubin. W obecnym sezonie Bundesligi wystąpił w drużynie prowadzonej przez Oliviera Glasnera 19 razy, dwukrotnie wpisując się na listę strzelców. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, zaliczył łącznie 24 występy.

Drużyna Polaka jest aktualnie na bardzo dobrej drodze do zapewnienia sobie występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Na trzy kolejki przed zakończeniem obecnego sezonu Wolfsburg zajmuje trzecie miejsce w tabeli Bundesligi, mając dwa punkty przewagi nad piątą Borussię Dortmund. Najbliższe ligowe spotkanie Wolfsburg rozegra 8 maja na własnym stadionie. Jego rywalem będzie Union Berlin.

