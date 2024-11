Bayer Monachium stracił zawodnika do końca roku

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kontuzja Joao Palhinhy poważniejsza, niż wskazywano

Joao Palhinha doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Portugalii, co wykluczyło go z udziału w meczach przeciwko Polsce i Chorwacji w ramach Ligi Narodów. Defensywny pomocnik Bayernu Monachium przeszedł szczegółowe badania, które przyniosły niepokojące wieści dla kibiców niemieckiego giganta.

Okazuje się, że 29-letni Portugalczyk naderwał mięsień przywodziciela w prawej nodze. Jak ujawnił Kerry Hau, uraz zawodnika jest poważniejsza, niż oczekiwano. Sezon dla Joao Palhinhy dobiegł końca, co jest poważnym ciosem dla Bawarczyków. Według najnowszych prognoz pomocnik ma wrócić do gry dopiero w styczniu.

Bayern Monachium sprowadził Joao Palhinhę z Fulham podczas letniego okna transferowego za kwotę 51 milionów euro, a Portugalczyk szybko udowodnił swoją wartość. Trener Vincent Kompany darzy go dużym uznaniem za wszechstronność i nieustępliwość w środku pola. Do tej pory Palhinha rozegrał 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Die Verletzung von João Palhinha ist schlimmer als angenommen! Vonseiten der portugiesischen Ärzte hieß es, er habe sich „nur“ einen Faserriss zugezogen. Beim Check in München wurde nun sogar ein Bündelriss im Adduktorenbereich diagnostiziert. Das Kalenderjahr 2024 ist für den… https://t.co/1s1AsgzvVz — Kerry Hau (@kerry_hau) November 19, 2024

Niemiecki zespół jest obecnie liderem 1. Bundesligi. Po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się z Augsburgiem w meczu 11. kolejki, który odbędzie się na Allianz Arenie.