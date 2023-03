PressFocus Na zdjęciu: Nils Petersen

Nils Petersen zapowiedział zakończenie kariery

Szczere słowa piłkarza w poście na “Instagramie”

Niemiec jest rekordzistą Bundesligi

“Dziękuję wszystkim, którzy mi w tym towarzyszyli”

Informacja o emeryturze Nilsa Petersena obiegła internet już kilka tygodni wcześniej. Jednak dopiero teraz można powiedzieć, że niemiecki napastnik wraz z końcem sezonu odwiesza buty na kołku. Najbardziej zostanie zapamiętany przez kibiców jako zawodnik Freiburga. W barwach tego klubu rozegrał łącznie 270 spotkań, w których strzelił aż 104 gole.

– Po prawie 16. latach profesjonalnej piłkarskiej kariery z ciężkim sercem wraz z końcem sezonu odwieszam buty na kołek. Z góry DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy towarzyszyli mi w drodze, życzyli powodzenia tydzień po tygodniu, gratulowali zwycięstw i pocieszali po porażkach. Podziękowania dla FC Einheit, VfB Germania Halberstadt, Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, Bayernu Monachium, Werderu Brema i oczywiście Freiburga oraz wszystkim kibicom za wspaniałe lat. Wszystko, co ma koniec, miało kiedyś początek. A nowy początek to nie to samo co koniec – możemy przeczytać na “Instagramowym” profilu Nilsa Petersena

Niemiecki napastnik zapisał się nawet na kartach Bundesligi. Obecnie jest najlepszym strzelcem w historii, który zdobywał bramki wchodząc na boisko z ławki rezerwowych.

