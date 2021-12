Pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann zabrał głos przed meczem Bayern – Wolfsburg. Niemiec wypowiedział się między innymi o Robercie Lewandowskim, czy sytuacji kadrowej.

W piątek 17 grudnia Bayern Monachium zagra u siebie z Wolfsburgiem

Julian Nagelsmann podczas konferencji prasowej wypowiedział się w miłych słowach o Robercie Lewandowskim

Niemiec przyznał także, że wyobraża sobie długi pobyt w Bayernie

Nagelsmann może polegać na Lewandowskim

Bayern ma sześć punktów przewagi nad drugą w tabeli Bundesligi Borussią Dortmund. Bawarczycy mogą jeszcze zwiększyć ten dystans w piątkowy wieczór, gdy podejmą u siebie Wolfsburg. Na temat tego rywala wypowiedział się Julian Nagelsmann.

– Zaliczyli dobry początek z Flo (Kohfeldtem), ale ostatnio przegrali wiele meczów. To wciąż dobry zespół. Nie zagrali złego meczu z Kolonią. Musimy uważać przede wszystkim na ich kontrataki. Mają dużych i silnych fizycznie zawodników. Dużo zależy od tego, jak się zaprezentujesz, gdy przeciwnik jest w kryzysie – rzekł trener Bayernu, który opowiedział o sytuacji kadrowej w swojej drużynie.

– Tolisso nie może grać, Goretzka też nie, jednakże Sabitzer wróci do kadry. Oczywiście byłoby miło, gdyby Marc (Roca) mógł zagrać, bo dobrze się spisał. Dobrze się zregenerował, więc jestem dobrej myśli co do meczu – przyznał niemiecki trener. Zabrał on głos na temat Roberta Lewandowskiego.

– Lewy jest niesamowicie ambitny i chciałby mieć każdą piłkę. Lubię, gdy mówi to, co myśli. Zawsze wymieniamy się tak, aby był maksymalnie szczęśliwy na boisku. Mamy wielu zawodników, którzy są obecnie w formie. Zawsze możemy polegać na Lewym, wiemy o tym. Obrońcy są czasami za bardzo skoncentrowani na nim. Staramy się dawać mu piłki, aby otrzymywał swój rytm strzelecki. Jest piekielnie ambitny i to dobra rzecz – tak polskiego snajpera pochwalił Julian Nagelsmann.

Jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej, postanowił wybiec mocno w przyszłość i zapytał Juliana Nagelsmanna o to, czy zostanie w Bayernie na dziesięć lat. – Wyobrażam to sobie. Przeprowadzki zaczynają mnie już denerwować – wyjaśnił niemiecki szkoleniowiec.

