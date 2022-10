fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Na poniedziałkowej gali przyznania Złotej Piłki nagrodzono także kilku innych zawodników. Faworytami do zdobycia statuetki dla najlepszego piłkarza świata do lat 21 po fantastycznym sezonie byli Eduardo Camavinga oraz Jude Bellingham. Finalnie Trofeum Kopy padło łupem Gaviego.

W środowisku piłkarskim odbiło się to sporym echem, gdyż decyzja była dosyć zaskakująca. Na konferencji prasowej przed meczem z Augsburgiem o tym wyborze wypowiedział się Julian Nagelsmann. Opiekun Bayernu Monachium ceni umiejętności pomocnika FC Barcelony, lecz uważa, że wygrać powinien Bellingham lub Jamal Musiala.

– Ja bym głosował inaczej. Jamal Musiala i Jude Bellingham mieli lepszy sezon od zwycięzcy. W przypadku Jude’a i Jamala to wyścig łeb w łeb. W zależności od tego, co wolicie oglądać: zawodnika w typie box-to-box czy bardzo finezyjnego piłkarza w strefie ataku. Nie jest to niezasłużony wybór, ale w mojej opinii oni wyprzedzają Gaviego.

– To dobry, bardzo dobry zawodnik, który moim zdaniem jest bardzo utalentowany. Ma nadzwyczajną mentalność zwycięzcy, jak na swój wiek. Jest bardzo zadziorny, bardzo ciekawy dla Barcelony, bo wnosi do gry cechy walczaka połączone z bardzo dobrymi cechami czysto piłkarskimi – uważa Niemiec.

W obecnym sezonie Musiala stał się czołową postacią Bawarczyków. W samej Bundeslidze po dziewięciu spotkaniach jego dorobek wynosi pięć trafień oraz pięć asyst.