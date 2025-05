Miał być następcą Piszczka, teraz jest na wylocie z klubu

dpa/Alamy Na zdjęciu: Robert Gumny

Robert Gumny odejdzie z Augsburga

Kariera Roberta Gumnego bez cienia wątpliwości nie potoczyła się tak, jak sam zawodnik oraz wszyscy w Polsce się spodziewali. Wychowanek Lecha Poznań w pewnym momencie porównywany był do Łukasza Piszczka i miał być jego naturalnym następcą w kadrze. 26-latek do tej pory w reprezentacji Polski rozegrał jednak tylko sześć spotkań i nie ma perspektyw na to, aby to się z najbliższym czasie zmieniło.

Szczególnie, że Robert Gumny wkrótce będzie musiał szukać nowego klubu. Według informacji przekazanych przez magazyn „Kicker” Augsburg nie przedłuży wygasającego wraz z końcem obecnego sezonu kontraktu Roberta Gumnego. Oznacza to, że prawy obrońca będzie musiał szukać nowego zespołu i raczej będzie to drużyna zdecydowanie słabsza, bowiem w ostatnim czasie występy Polaka nie były dobry, o ile w ogóle były. Faktem jest bowiem, że jego kariera została mocno zahamowana przez kontuzje.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Robert Gumny w tym sezonie rozegrał w sumie tylko dziewięć spotkań, dało mu to jednak nieco niespełna 370 minut na murawie. W sumie dla zespołu z Bundesligi rozegrał łącznie 104 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro.

Zobacz także: Jagiellonia może sprzedać diament. Lokalny gigant nawiązał kontakt