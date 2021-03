Borussia M’gladbach znalazła następcę trenera Marco Rose. Jak informuje Bild nowym szkoleniowcem zespołu z Borussia-Park zostanie Xabi Alonso!

Sensacyjny następca

Przedstawiciele Borussii M’gladbach nowego szkoleniowca zmuszeni byli szukać od kilku tygodni. W połowie lutego oficjalnie poinformowano, że Rose po zakończeniu sezonu pożegna się z klubem i obejmie posadę trenera Borussii Dotmund. Klub z Signal Iduna Park zdecydował się na wyłożenie pięciu milionów euro, aby sprowadzić do siebie 44-latka.

Od tamtej pory władze Źrebaków intensywnie poszukiwały nowego trenera, który objąłby drużynę po zakończeniu obecnego sezonu. Wśród kandydatów wymieniani byli Oliver Glasner (Wolfsburg) czy Florian Kohfeldt (Werder). Jak się jednak okazuje dyrektor sportowy Max Eberl zdecydował się na inny kierunek.

Według informacji Bilda drużynę Borussii M’gladbach od nowego sezonu poprowadzi były reprezentant Hiszpanii Xabi Alonso. 39-latek aktualnie jest renerem drugiej drużyny Realu Sociedad, z którą zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

Powrót do Niemiec

Dla Alonso będzie to powrót do Niemiec, gdzie w latach 2014-2017 występował w Bayernie Monachium. W tym czasie nauczył się języka niemieckiego, którym obecnie posługuje się niemal perfekcyjnie. Był to niewątpliwie jeden z jego największych atutów, poza znajomością niemieckiej Bundesligi.

Borussia M’gladbach obecnie zajmuje dopiero 10. miejsce w ligowej tabeli. W ostatni weekend pewnie 3:0 pokonała na wyjeździe Schalke 04 Gelsenkirchen, przerywając tym samym serię siedmiu kolejnych spotkań bez zwycięstwa oraz czterech porażek z rzędu.