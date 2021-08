Bundesliga 2021/2022 – mecze pierwszej kolejki ligi niemieckiej

Już w najbliższy piątek zainaugurowany zostanie sezon 2021/22 Bundesligi. 1. kolejka ligi niemieckiej zapowiada się niezwykle ciekawie. Już w pierwszym meczu swoją formę zademonstruje broniący mistrzowskiego tytułu Bayern Monachium.

1. kolejka sezonu 2021/22 Bundesligi rozegrana zostanie w dniach 13-15 sierpnia

W meczu inaugurującym nowy sezon ligi niemieckiej Borussia M’Gladbach zmierzy się z Bayernem Monachium

W innych ciekawych spotkaniach 1. kolejki Bundesligi Borussia Dortmund zagra z Eintrachtem Frankfurt, natomiast FSV Mainz podejmować będzie RB Lipsk

1. kolejka Bundesligi – terminarz

Kluby niemieckiej Bundesligi wracają do rywalizacji po niemal trzymiesięcznej przerwie. Nowy sezon 2021/22 zapowiada się niezwykle ciekawie, choć tradycyjnie głównym faworytem do zdobycia mistrzowskiego tytułu jest Bayern Monachium. Według ekspertów drużynie Roberta Lewandowskiego, którą w nowym sezonie poprowadzi Julian Nagelsmann, tym razem może być znacznie trudniej w walce o miano najlepszej drużyny w Niemczech. Wśród kandydatów do zdetronizowania Bawarczyków wymieniane są drużyny Borussii Dortmund, RB Lipsk czy Bayeru Leverkusen.

Rywalizacja w nowym sezonie Bundesligi zainaugurowana zostanie w najbliższy piątek (13 sierpnia). O godzinie 20:30 na Borussia-Park miejscowa Borussia M’Gladbach podejmować będzie broniący tytułu Bayern Monachium. To jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Kolejne pojedynki tej serii rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę.

data godzina mecz 13.08. 20:30 Borussia M’Gladbach – Bayern Monachium 14.08. 15:30 Arminia Bielefeld – SC Freiburg 14.08 15:30 FC Augsburg – TSG Hoffenheim 14.08 15:30 VfB Stuttgart – Greuther Furth 14.08. 15:30 Union Berlin – Bayer Leverkusen 14.08. 15:30 VfL Wolfsburg – VfL Bochum 14.08 18:30 Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 15.08. 15:30 FSV Mainz – RB Lipsk 15.08. 17:30 FC Koeln – Hertha Berlin

1. kolejka Bundesligi – kursy bukmacherskie

18:30 13. sierpnia 2021 Borussia M’gladbach Bayern Monachium 5.50 4.85 1.58 13:30 14. sierpnia 2021 Arminia Bielefeld Freiburg 3.00 3.30 2.55 13:30 14. sierpnia 2021 VfB Stuttgart Greuther Fuerth 1.85 4.00 4.15 13:30 14. sierpnia 2021 VfL Wolfsburg VfL Bochum 1.60 4.50 5.60 13:30 14. sierpnia 2021 Augsburg Hoffenheim 3.35 3.70 2.20 13:30 14. sierpnia 2021 Union Berlin Bayer Leverkusen 2.91 3.40 2.55 16:30 14. sierpnia 2021 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 1.47 5.10 6.50 13:30 15. sierpnia 2021 FSV Mainz 05 RB Lipsk 7.00 5.00 1.47 15:30 15. sierpnia 2021 FC Koeln Hertha Berlin 2.65 3.35 2.90 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 11. sierpnia 2021 18:28 .

