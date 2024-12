Manuel Neuer ma złamane żebro, przez co nie zagra już w tym roku. Bayern Monachium opublikował komunikat medyczny w sprawie swojego kapitana.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Manuel Neuer ma złamane żebro. W tym roku już nie zagra

Bayern Monachium opublikował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej komunikat medyczny dotyczący Manuela Neuera. Dowiedzieliśmy się z niego, że 38-letni bramkarz ma złamane żebro, przez co czeka go minimum kilka tygodni przerwy w udziale w sesjach treningowych. Zatem wszystko wskazuje na to, że doświadczony golkiper wróci na boisko dopiero w styczniu 2025 roku. W tym czasie między słupkami bawarskiego zespołu będzie stał Daniel Peretz, a rolę jego zmiennika spełni Sven Ulreich.

Oglądaj skróty meczów Bayernu Monachium [WIDEO]

O sytuacji kapitana drużyny Die Roten wypowiedział się Vincent Kompany. – Manuel Neuer ma złamane żebro. Najprawdopodobniej nie zagra już w tym roku. Ważne jest, aby przeszedł pełną rehabilitację i w stu procentach się wyleczył. Miejmy nadzieję, że wróci do gry w styczniu – powiedział trener Bayernu Monachium podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck.

Manuel Neuer w 19 spotkaniach aktualnego sezonu wpuścił 13 goli i zachował 12 czystych kont. 124-krotny reprezentant Niemiec, mimo podeszłego wieku, wciąż jest kluczowym zawodnikiem lidera Bundesligi. Mierzący 193 centymetry bramkarz z powodzeniem występuje w barwach klubu ze stolicy Bawarii od lipca 2011 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za 30 milionów euro ze swojej macierzystej ekipy, FC Schalke 04 Gelsenkirchen.