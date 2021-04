W najbliższych dniach powinniśmy ponownie zobaczyć Roberta Lewandowskiego na boisku. Jak informuje Kicker napastnik Bayernu Monachium robi duże postępy w powrocie do zdrowia i wkrótce powinien być do dyspozycji Hansiego Flicka.

Kiedy wróci Lewandowski?

Lewandowski jest wyłączony z gry od 28 marca, kiedy nabawił się kontuzji kolana podczas meczu reprezentacji Polski z Andorą w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Choć sztab medyczny Biało-Czerwonych zakładał zaledwie kilkudniowy odpoczynek 32-letniego napastnika, po przeprowadzonych przez lekarzy Bayernu badaniach okazało się, że przerwa będzie znacznie dłuższa. Bawarski klub w oficjalnym komunikacie informował, że Lewandowski będzie mógł wrócić do gry za cztery tygodnie.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Lewandowski na murawie ponownie będzie mógł pojawić się nieco wcześniej. Jak informuje Kicker powrót do zdrowia polskiego napastnika przebiega bardzo dobrze i wkrótce będzie gotowy do gry. O ile jego występ we wtorkowym meczu z Bayerem Leverkusen pozostaje jeszcze pod znakiem zapytania, to niemal na pewno będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego na kolejne spotkanie z FSV Mainz.

Absencja w pięciu meczach

Do tej pory kontuzja uniemożliwiła Lewandowskiemu udział w trzech ligowych spotkaniach – z RB Lipsk (1:0), Unionem Berlin (1:1) i VfL Wolfsburg (2:3). Najlepszego strzelca Bayernu zabrakło jednak przede wszystkim w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, który zakończył się odpadnięciem mistrzów Niemiec z rozgrywek.

W obecnym sezonie Lewandowski, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał w barwach Bayernu 36 spotkań, zdobywając 42 bramki. W samej Bundeslidze wystąpił 25 razy i zdobył 35 goli. Reprezentant Polski cały czas zachowuje więc szanse na pobicie rekordu Gerda Muellera (40 bramek w jednym sezonie). Do końca obecnego sezonu pozostało jeszcze pięć kolejek.

