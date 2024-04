Znów to zrobili! Leverkusen ratuje remis w meczu z BVB! [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Niklas Fullkrug i Edmond Tapsoba

45 meczów bez porażki – szacunek dla Bayeru Leverkusen!

Bayer Leverkusen to w tym sezonie fenomen w wielu aspektach. Pierwszym z nich jest zdobycie przez Aptekarzy upragnionego tytułu mistrzowskiego. Zapewnili oni go sobie już tydzień temu, pokonując Werder Brema 5:0. Tym samym po raz pierwszy od 12 lat rozgrywek Bundesligi nie wygrał Bayern Monachium.

Kolejnym historycznym dokonaniem jest passa Leverkusen w liczbie meczów bez porażki. Przed dzisiejszym meczem wynosiła ona aż 44 i była zdecydowanie najlepszym osiągnięciem pod tym względem w XXI wieku w pięciu najlepszych europejskich ligach. Kres znakomitego wyczynu piłkarzy Leverkusen mógł nadejść w niedzielę. Borussia Dortmund prowadziła 1:0, ale piłkarze Leverkusen zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry.

Wirtz i Stanisić uratowali Leverkusen

Przez większą część meczu wiele wskazywało na to, że podopieczni Xabiego Alonso znów nie przegrają. Spotkanie było bardzo wyrównane, a na tablicy wyników wciąż widniało 0 po każdej ze stron. Aż do 81. minuty spotkania. Wówczas sprawy w swoje ręce wziął snajper BVB, Niklas Fullkrug. Po dograniu Marcela Sabitzera pokonał on Lukasa Hradecky’ego. Wydawało się, że Leverkusen zakończy swoją kapitalną passę, jednak w ostatniej akcji meczu Josip Stanisić zapewnił swojej drużynie remis. Wykorzystał on wrzutkę Floriana Wirtza z rzutu rożnego i strzałem głową skierował piłkę do siatki.

NIEPRAWDOPODOBNE 😎



Bayer doprowadza do remisu w 98. minucie meczu z BVB. Mentalne potwory Xabiego Alonso znowu to zrobiły. #domBundesligi pic.twitter.com/hJuVn8dY0N — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 21, 2024

Seria spotkań Bayeru Leverkusen bez porażki nie stanęła zatem na 44, a wciąż trwa. Jest to galaktyczny wynik, a jego powtórzenie nie wydaje się możliwe przez żadną z drużyn w najbliższych sezonach. Kibice na BayArena przeżywają znakomity czas. Tytułu mistrzowskiego już nic im nie odbierze, a Leverkusen wciąż ma szanse na trofea w Lidze Europy i Pucharze Niemiec.