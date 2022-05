Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski w trakcie meczu z Mainz

Zamieszanie wokół sytuacji Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium to temat, który praktycznie nie schodzi z nagłówków gazet. Intencją Polaka jest odejście z zespołu mistrza Niemiec do FC Barcelony, na co nie chcą zgodzić się działacze klubu z Monachium. Działania zarządu skrytykował podczas ostatniego wywiadu Lothar Matthaeus, który postrzegany jest jako legenda Bawarczyków.

Bayern zwlekał długo z propozycją nowego kontraktu dla Lewandowskiego

Postawa działaczy rozczarowała Polaka

Działania Bayernu skrytykował Lothar Matthaeus

“Nic dziwnego, że Lewandowski chce odejść”

W tym tygodniu agenci Roberta Lewandowskiego przekazali Bayernowi Monachium, że napastnik nie przedłuży kontraktu wygasającego w przyszłym roku i chciałby latem odejść do FC Barcelony. Polak po ostatnim meczu ligowym pożegnał się z fanami i publicznie przyznał, że nie wie, który klub będzie w przyszłym sezonie reprezentował. Zgody na transfer już podczas najbliższego okienka nie wyrażają władze Bawarczyków, które próbują zatrzymać Lewandowskiego w klubie.

🚨🚨[ @FabrizioRomano🥇] | Lewandowski will PUSH again in the coming days to leave Bayern Munich. #fcblive — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 16, 2022

Postawa zarządu Bayernu była wielokrotnie krytykowana. Zwlekał on z zaproponowaniem Lewandowskiemu nowej umowy licząc na transfer Erlinga Halaanda. Norweg zdecydował się jednak na przenosiny do Manchesteru City, a wówczas dopiero mistrzowie Niemiec skupili się na nowej umowie dla Lewego. Mocno zirytowało to napastnika, który poczuł się zlekceważony i nalega na transfer.

Postawę działaczy mistrza Niemiec skrytykował także Lothar Matthaeus. Zdaniem legendy Bayernu podjęli oni wiele złych decyzji.

– Już parę miesięcy temu powinni mu byli jednoznacznie zasygnalizować, że chcą z nim przedłużyć umowę. Nie dziwne, że Lewandowski chce odejść przy tych wszystkich przepychankach, utracie jakości przez zespół i walce o Haalanda – stwierdził Niemiec.

– W przeciwieństwie do Haalanda on nigdy nie jest kontuzjowany, jest w formie niczym trzydziestolatek. Trzeba też podkreślić kwestie marketingowe – on jest absolutną wizytówką Bayernu – dodał.

