Remisem 1:1 zakończył się rozgrywany w niedzielę mecz 1. Bundesligi między FC Koeln a Werderem Brema. Kuriozalny błąd popełnił bramkarz gości, Jiri Pavlenka, który nie zdołał złapać wrzuconej w pole karne piłki, przez co jego zespół stracił gola.

Gospodarze przystępowali do tego meczu chcąc przełamać się po trzech porażkach doznanych z rzędu. Kilka dni temu FC Koeln przegrało 1:5 z Bayernem Monachium. Kozły bronią się przed spadkiem i zajmowały przed tym meczem 15. miejsce w stawce. Werder był z kolei na 12. pozycji.

Bramkarz zawalił Werderowi mecz

W pierwszej połowie zdecydowaną przewagę mieli gospodarze, ale nie potrafili udokumentować jej golem. W 66. minucie do siatki dość niespodziewanie trafił Werder. Po dośrodkowaniu Josha Sargenta głową celnie przymierzył Romano Schmid.

Piłkarze z Kolonii dopięli swego w 83. minucie, gdy doprowadzili do wyrównania. Uczynili to jednak w dużej mierze za sprawą bramkarza rywal, Jiriego Pavlenki, który popełnił fatalny błąd wychodząc do lecącej piłki. Minął się z nią, przez co głową do siatki skierował ją Jonas Hector. Mecz w Kolonii zakończył się ostatecznie remisem 1:1.