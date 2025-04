Dawid Kownacki po krótkiej przerwie wrócił do strzelania. Polak trafił do siatki w starciu z Preußen Münster w 28. kolejce 2. Bundesligi.

ddp media GmbH / Alamy, Viaplay Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kownacki z bramką po dwóch meczach bez trafienia

Fortuna Düsseldorf ciągle walczy o awans do niemieckiej elity. Wprawdzie ekipa z Merkur Spiel-Arena przed rozpoczęciem sobotniej odsłony 28. kolejki 2. Bundesligi zajmowała dopiero 9. miejsce w stawce, to korzystny wynik pojedynku z Preußen Münster przybliży ją do 3. lokaty, premiowanej udziałem w barażach. W 15. minucie starcia z Die Adler gospodarze wyszli na prowadzenie. Bramkę zdobył Dawid Kownacki.

Shinta Appelkamp znakomicie dośrodkował z prawego skrzydła, a Polak wzbił się w powietrze i strzałem głową pod poprzeczkę nie dał szans Johannesowi Schenkowi. Dla 28-latka było to 11. ligowe trafienie w tym sezonie.



Zobacz WIDEO: Dawid Kownacki znakomicie wyszedł do piłki i trafia do siatki

Fortuna w wirtualnej tabeli przesunęła się na 5. lokatę, a do 3. pozycji traci tylko dwa punkty. Jednak Kaiserslautern ma w dorobku jeden mecz mniej – w tej serii gier Die Roten Teufel zmierzą się z Magdeburgiem, który także myśli o awansie.

Kownacki z 11. golami na koncie plasuje się na 10. miejscy w klasyfikacji najlepszych strzelców 2. Bundesligi. Temu zestawieniu przewodzi Davie Selke, który zdobył 17 bramek.