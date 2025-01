dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: David Kownacki

Kownacki z dubletem. Gol w doliczonym czasie

Dawid Kownacki znalazł swoje miejsce na ziemi? Coraz więcej na to wskazuje. 27-latek z każdym kolejnym efektownym występem potwierdza, że w Düsseldorfie czuje się najlepiej. W 19. kolejce 2. Bundesligi Fortuna mierzyła się na wyjeździe z ekipą Karlsruher SC. Przed tym spotkaniem gospodarze mieli na koncie 29 punktów, natomiast ich rywale zgromadzili 27 oczek. To zapowiadało wyrównane starcie.

Rywalizację na BBBank Wildpark zdecydowanie lepiej rozpoczęli podopieczni Christiana Eichnera. W 9. minucie na listę strzelców wpisał się Mikkel Kaufmann Sorensen, a w 22. minucie prowadzenie klubu z Karlsruhe powiększył Robin Heusser. Fortuna odpowiedziała już po zmianie stron. W 47. minucie Dzenan Pejcinovic skorzystał z podania Dzenisa Burnicia.

Wideo: Dawid Kownacki pewnie wykonuje jedenastkę! Polak przywrócił Fortunę do życia

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się wygraną gospodarzy, do akcji wkroczył Dawid Kownacki. Najpierw Polak wykorzystał rzut karny w 81. minucie doprowadził do remisu. To nie był koniec popisów 27-latka. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wychowanek Lecha Poznań nie pomylił siię po zagraniu Shinty Appelkampa i zapewnił Fortunie trzy punkty.

Wideo: Co za historia! 93. minuta i Dawid Kownacki zdobywa zwycięską bramkę! Polak wygrał ten mecz

Kownacki w 15 ligowych meczach zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty. Do najlepszego strzelca rozgrywek, a więc Moussy Sylli, siedmiokrotny reprezentant Polski traci sześć trafień.