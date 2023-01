PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Ultimatum Borussii Dortmund najwyraźniej odniosło spodziewany skutek, donosi Kicker. Youssoufa Moukoko zostaje na Signal Iduna Park i zamierza przedłużyć swój kontrakt, który wygasa latem.

Borussia Dortmund dopięła swego – utalentowany napastnik zostaje na Signal Iduna Park

Youssoufa Moukoko przedłuży kontrakt z BVB

Nowe porozumienie będzie ważne do czerwca 2026 roku i zapewni piłkarzowi znaczną podwyżkę

Youssoufa Moukoko przedłuży umowę z BVB

– Złożyliśmy mu bardzo atrakcyjną ofertę – może ją zaakceptować lub pójść własną ścieżką – powiedział wyraźnie Sebastian Kehl w wywiadzie dla Kickera. Dyrektor sportowy Dortmundu postawił Moukoko ultimatum do końca bieżącego tygodnia. Dwukrotny reprezentant Niemiec po burzliwych doniesieniach na temat możliwego odejścia z klubu postanowił pozostać lojalny wobec Borussii.

Napastnik jeszcze nie podpisał nowego kontraktu, ale powinno to nastąpić jeszcze przed niedzielnym meczem z Augsburgiem. Umowa, która została ostatecznie wynegocjowana na zgrupowaniu w Marbelli i ma obowiązywać do 2026 roku, zapewni mu znaczną podwyżkę pensji.

W tym sezonie Youssoufa Moukoko wystąpił w 14 ligowych spotkaniach, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty. Jego obecne porozumienie z BVB wygasa z końcem sezonu, co miało skłonić największe europejski kluby do intensyfikacji działań i przekonania go do rozstania z Dortmundem. Mimo zainteresowania ze strony futbolowych gigantów niemiecki talent postanowił kontynuować karierę pod skrzydłami Edina Terzicia.