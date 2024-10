Kompany wskazał przyszłą gwiazdę futbolu. Nieoczywiste nazwisko

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kompany wyróżnił młodą perełkę Barcelony

W środowy wieczór (23 października) Bayern Monachium zagra na wyjeździe z FC Barceloną. Będzie to jedno z najciekawszych spotkań 3. serii gier Ligi Mistrzów. Obie drużyny zanotowały ostatnio wysokie wygrane w rozgrywkach ligowych, natomiast teraz czeka je poważny test na arenie europejskiej.

Co ciekawe, Vincent Kompany na przedmeczowej konferencji prasowej postanowił wyróżnić jednego z młodych zawodników Dumy Katalonii. Trener Bayernu Monachium zwrócił uwagę na Pau Cubarsiego, podkreślając jego wyjątkowe umiejętności już w wieku 17 lat. Belg spodziewa się, że piłkarz w przyszłości stanie się światową gwiazdą futbolu.

– Pau Cubarsí to z pewnością jeden z przyszłych liderów defensywy w światowej piłce nożnej. […] Nie tylko gra dla Barcelony, ale także przeciwko rywalom na takim poziomie w jego wieku jest czymś wyjątkowym i bardzo rzadkim – ocenił Belg.

Pau Cubarsi wszedł do pierwszej drużyny w poprzednim sezonie, gdy Xavi był zmuszony do alternatywnych rozwiązań. Na ten moment Hiszpan ma 36 spotkań w barwach Barcelony i wiele wskazuje na to, że będzie pewnym punktem zespołu do końca obecnych rozgrywek. Umiejętności młodego zawodnika nie pozostały niezauważone przez selekcjonera reprezentacji Hiszpanii – Luisa de la Fuente. 17-latek zagrał trzy mecze w kadrze narodowej.

Czytaj dalej: Frenkie de Jong dostał ultimatum. Barcelona znalazła jego następcę