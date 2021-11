Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Mohamed Salah

Juergen Klopp dołączył do grona osób, które zaskoczył wybór elektorów Złotej Piłki “France Football”. Zdaniem menedżera Liverpool FC szczególnie dwaj zawodnicy byli na liście zdecydowanie za nisko.

Robert Lewandowski zajął 2. miejsce, a Mohamed Salah 7. miejsce w plebiscycie France Football

Na nic zdały się hurtowo strzelane gole przez obu piłkarzy

Juergen Klopp uważa, że elektorzy nie kierują się w plebiscycie indywidualnymi statystykami

Ogólny osąd ważniejszy

Robert Lewandowski w plebiscycie “France Football” znalazł się na 2. miejscu. Do zwycięzcy Leo Messiego stracił 33 punkty. Na nic zdała się kosmiczna skuteczność reprezentanta Polski (53 gole w 64 meczach we wszystkich rozgrywkach), a także liczne trofea zdobyte z Bayernem Monachium w sezonie 2020/2021 (klubowe mistrzostwo świata, mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec). Dla elektorów ważniejszy był triumf w Copa America Messiego wraz z reprezentacją Argentyny, a także Puchar Hiszpanii z FC Barcelona. – Nie jestem w 100% pewien tego wyboru. Oczywiście zawsze możesz dać Złotą Piłkę Messiemu, ale jeśli nie wyróżnisz Lewandowskiego po tak fenomenalnym roku, to pewnie już nigdy taka okazja nie nastąpi – powiedział były szkoleniowiec polskiego napastnika z okresu pracy w Borussii Dortmund.

Klopp był również rozczarowany zaledwie siódmym miejscem swojego podopiecznego z Liverpool FC, Mohameda Salaha. Na Egipcjanina głos oddało 121 elektorów. – Mo Salah powinien być zdecydowanie wyżej. Byłem bardzo zdziwiony jego niską pozycją. Nie wiem na co dokładnie głosowano – dodał. Przypomnijmy, że Salah wiosną 2021 zdobył dla The Reds 15 bramek we wszystkich rozgrywkach. Z kolei do 24 października, a więc okresu kiedy elektorzy mogli oddawać swoje głosy, strzelił również 15 goli na dwóch frontach.

– To dziennikarze głosowali, tak? Nie pytajcie mnie zatem o pozycję Salaha, to nie moja wina. Zapytajcie raczej swoich kolegów – stwierdził Klopp na konferencji prasowej przed derbami Liverpoolu. Niemiec zarzucił również elektorom, że mniej skupiają się na indywidualnych osiągnięciach zawodników, a więcej uwagi przywiązują do ogólnego osądu na temat piłkarza. Powiedział zatem, że takie, a nie inne kryteria, zawsze będą bardziej faworyzowały takich graczy jak Messi. Z kolei zawodnicy pokroju Lewandowskiego i Salaha, w takiej sytuacji zawsze będą stali na z góry skazanej pozycji.

