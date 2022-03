Firma Fan12 oferuje kibicom Schalke rebranding koszulek

PressFocus Na zdjęciu: Blendi Idrizi w koszulce Schalke

Schalke 04 Gelsenkirchen zerwało swoją umowę z Gazpromem, w wyniku czego logo potentata wydobycia gazu ziemnego zniknęło z koszulek klubu. Niemiecka firma Fan12 proponuje kibicom naszycie na ich t-shirty nadruk wspierający wolną Ukrainę. Fani muszą jedynie opłacić koszty wysyłki.

Klub Schalke 04 Gelsenkirchen jako jedna z pierwszych instytucji sportowych sprzeciwił się wojnie w Ukrainie. Królewsko-Niebiescy szybko podjęli decyzję o usunięciu ze swoich koszulek logo sponsora – Gazpromu. W poniedziałek klub poinformował też, że oficjalnie zerwał umowę z rosyjskim potentatem wydobycia gazu ziemnego. To nie tylko odważna, ale i ryzykowna decyzja. Schalke ma stracić z tego tytułu aż dziesięć milionów euro rocznie. Dla drużyny występującej w 2. Bundeslidze to znacząca kwota. Zwłaszcza, że szybki powrót ekipy z Gelsenkirchen do elity nie jest wcale pewny. Obecnie zajmuje ona piąte miejsce na zapleczu niemieckiej ekstraklasy, a do miejsca gwarantującego awans traci trzy punkty.

Firma Fan12 wyszła zaś naprzeciw potrzebom kibiców Schalke. Jeżeli ktoś posiadający koszulkę z logo Gazpromu chce je z niej usunąć, ma taką możliwość. Wspomniana firma gwarantuje usunięcie symbolu wydobywcy gazu ziemnego, a w jego miejsce proponuje nadruk wspierający Ukrainę. Znajduje się na nim nazwa drużyny, ukraińska flaga, znak pokoju i dopisek “miłość, pokój, 04”. Każdy kibic musi jedynie opłacić koszty wysyłki, czyli niespełna pięć euro.

