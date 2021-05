Sami Khedira na konferencji prasowej wyznał, że wraz z końcem obecnego sezonu zakończy swoją karierę piłkarską. 34-latek w ostatnich sezonach miał wiele problemów zdrowotnych.

Khedira niebawem zakończy bogatą karierę

Sami Khedira na środowej konferencji prasowej wyznał, że wraz z końcem obecnego sezonu zawiesi piłkarskie buty na kołku.

– To trudny, ale jedyny krok. Piętnaście lat profesjonalnej gry w piłkę nożną zostawiło swój ślad – powiedział zawodnik Herthy Berlin.

Wszystko wskazuje na to, że w barwach klubu ze stolicy nie dostanie nawet szans na pożegnalne spotkanie. Niemiec od dwóch tygodni cierpi na kontuzję łydki, przez którą nie będzie mógł wziąć udziału w ostatniej kolejce Bundesligi. W tej jego Hertha zmierzy się na wyjeździe z Hoffenheim.

W ostatnich latach pomocnik częściej niż na boisku przebywał w gabinetach lekarskich, ale ma za sobą niezwykle bogatą karierę.

Dał się poznać Europie w sezonie 2006/2007, gdy jego VfB Stuttgart wygrało mistrzostwo Niemiec. Trzy lata później Khedira przeniósł się do Realu Madryt. W Hiszpanii raz sięgnął po ligę i dwukrotnie po krajowy puchar, a do tego, pod skrzydłami Carlo Ancelottiego, wygrał Ligę Mistrzów. Następnie przeniósł się do Juventusu. Tam pięciokrotnie sięgał po scudetto i trzykrotnie po Puchar Włoch. Najważniejszym trofeum w jego karierze jest jednak mistrzostwo świata, zdobyte w 2014 roku z reprezentacją Niemiec. W końcówce zimowego okna transferowego trafił do Herthy Berlin.

W koszulce narodowej zagrał aż 77 razy, ale ostatnio zrobił to niemal trzy lata temu. W tym sezonie Bundesligi wystąpił zaledwie ośmiokrotnie, ale zdołał w tych meczach zanotować dwie asysty.

